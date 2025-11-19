Meta 稍早宣布，為了解決 Facebook 與 Instagram 平台創作者長期以來抱怨的影片盜用問題，將正式推出名為「內容保護」 (content protection)的全新工具 。此工具能自動偵測創作者的原創 Reel (無論是完整或部分片段)，何時被其他帳號轉發至 Facebook 或 Instagram 。創作者將可透過專屬儀表板查看，並且決定要對這些盜用影片採取行動 。

Meta推出「內容保護」工具，Facebook創作者可自動追蹤遭盜用Reels、決定封鎖或加上歸因

儀表板提供「追蹤」、「封鎖」或「釋放」三大選項

根據 Meta 的說明，當「內容保護」工具偵測到原創 Reel 遭盜用時，創作者將可在儀表板中選擇三種應對措施 ：

• 追蹤 (Track): 允許創作者在被盜用的影片上加上一個標籤，註明該影片的原始來源 (即導回創作者帳號)，並可持續追蹤該影片的觀看次數 。

• 封鎖 (Block): 選擇此項將完全阻止其他人觀看該支被盜用的 Reel 。不過 Meta 也補充，此動作不會對盜用內容的帳號施加額外的懲罰 。

• 釋放 (Release): 將該影片從儀表板中移除，創作者不再追蹤其後續表現 。

為了協助創作者決定如何回應，儀表板也會提供額外資訊，例如創作者可以看到該盜用影片是否正在營利 (monetized)。這或許會影響創作者決定要採取「追蹤」 (以獲得歸因) 還是「封鎖」。

Rights Manager 功能下放，惟僅限 Facebook 原創 Reel

Meta 表示，這些功能過去已透過其「權利管理員」 (Rights Manager)平台提供給部分 Facebook 創作者 ，但此次更新是將功能直接整合到 Facebook App 中，讓更多人能輕易取用 。

不過，此功能目前仍有其限制。Meta 明確指出，「內容保護」目前僅提供給在 Facebook 上分享 Reels 的創作者 。換言之，雖然此工具能偵測到 Instagram 上的盜用者，但前提是原始影片必須是先發布在 Facebook 上的 。

推出時程

Meta 表示，「內容保護」功能即日起將陸續推送給處於其「營利計畫」中、且「符合更高誠信與原創標準」的創作者，以及既有的 Rights Manager 用戶 。其他創作者也可透過申請頁面爭取使用權限。

