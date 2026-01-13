Meta執行長Mark Zuckerberg今日 (1/13) 透過Threads宣佈，將啟動名為「Meta Compute」的宏大計畫。這項計畫的目標相當激進：在未來十年內建構GW規模的AI基礎設施，長期更瞄準數百吉瓦的規模，試圖透過「國家級」的能源與算力佈局，加速實現超級智慧 (Super Intelligence)。

Meta啟動「Meta Compute」計畫：狂買核電、組建國家級算力網，劍指超級智慧

算力規模堪比國家級耗電

Mark Zuckerberg在貼文中透露，Meta計畫在未來十年內建設規模達數十GW規模的算力設施。

這是一個什麼樣的概念？1GW的電力大約足以供應75萬個普通美國家庭的日常用電。如果Meta的長期目標是「數百GW」，意味著其AI網路的耗電量將相當於一個中型國家的總用電量，而這也凸顯Meta對於未來AI模型 (可能是Llama 5、Llama 6，甚至更後期版本)的算力需求預估，已經遠超目前的想像。

黃金三角陣容：工程、戰略與外交並進

為了執行這個龐大的「Meta Compute」計畫，Meta也確立了清晰的領導架構：

• 總指揮：全球工程主管Santosh Janardhan將負責統領整個基礎設施的技術落地。

• 長期戰略：近期加入的前Safe Superintelligence執行長Daniel Gross將領導一個全新小組，專注於長期產能戰略、供應商談判與商業建模。

• 外交與融資：剛上任的新總裁Dina Powell McCormick則發揮其關鍵作用。憑藉其白宮與高盛的背景，她將負責與各國政府及主權實體對接，解決最棘手的基礎設施建設許可、法規障礙及融資問題。

擁抱核能：簽署20年購電協議

而如此龐大的算力，電從哪裡來？在綠能供應不穩、化石燃料受限的當下，核能成為Meta的核心解答。

作為計畫的關鍵一環，Meta宣佈已與能源巨頭Vistra簽署長達20年的購電協議，將鎖定美國中部三座核電廠的電力供應。此外，Meta也證實正與兩家開發小型模組化反應爐 (SMR) 的企業展開合作，凸顯在大科技公司導致美國電力需求激增的背景下，穩定且清潔的核能已成為支撐AI野心的唯一解決方案。

