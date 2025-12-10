Meta近期針對旗下兩大社群平台進行了截然不同的調整。其中，Facebook迎來了介面與功能的顯著更新，試圖讓操作更直覺，但Instagram卻被外媒踢爆，為了在Google搜尋上取得更好的SEO排名，竟在用戶不知情的情況下，利用AI生成充滿「農場風格」的標題與描述藏在程式碼中。

Meta動作頻頻：Facebook改版導覽列與個人檔案互動，Instagram卻爆出擅用AI生成農場標題衝SEO

Facebook：Reels、市集登C位，個人檔案變身「興趣雷達」

首先在Facebook部分，Meta宣布將調整App最常用的導覽列 (Tab bar) 配置。未來包括Reels、朋友 (Friends)、Marketplace，以及個人檔案 (Profile)等較常使用功能，將會被移至導覽列最顯眼的位置 (C位)，讓用戶能更快速地存取，而Meta也承諾將帶來視覺上更清爽的選單介面，以及更簡潔的通知設計。

廣告 廣告

在貼文創作方面，Facebook將音樂 (Music) 與標記朋友 (Friend tagging) 等熱門工具放在更顯眼的位置，至於像文字背景顏色等進階選項，則被收進下一層選單。此外，貼文與限時動態的發布介面將更強調「觀眾」與「跨平台發布」的設定，讓用戶更容易控管內容的能見度。

有趣的是，Meta似乎想讓「個人檔案」具備更多社交媒合功能。當用戶更新個人檔案資訊時，系統可能會主動推薦同樣對這些領域有涉獵的朋友給你，藉此促進交流。當然，若用戶覺得Meta知道太多，依然可以選擇不分享這些資訊。

Meta動作頻頻：Facebook改版導覽列與個人檔案互動，Instagram卻爆出擅用AI生成農場標題衝SEO

Instagram：為衝SEO偷塞AI生成標題？

相較於Facebook的公開改版，Instagram的動作則顯得有些隱晦且具爭議。根據404 Media等網站報導指出，Meta似乎正在利用AI技術，擅自為Instagram用戶的貼文生成聳動的標題與描述，藉此充當「SEO誘餌」。

這些由AI生成的文字並不會直接顯示在App介面上，而是隱藏在網頁版的而是隱藏在網頁版的〈title〉標籤與程式碼中，主要目的是為了讓Google搜尋引擎更容易抓取，進而提升Instagram內容在搜尋結果中的排名。

然而，這些AI生成的內容品質卻令人不敢恭維，甚至出現事實錯誤。此外，知名作家Jeff VanderMeer一段關於兔子吃香蕉的影片，更被冠上了充滿內容農場風格也發現上傳照片被加上了平庸且不符合個人風格的AI描述，這讓創作者感到困擾，認為這無法代表他們的作品。

目前Meta尚未對此做出正式回應，但這種未經用戶同意便「替你發言」的作法，恐怕將再次引發關於AI倫理與用戶數據使用的爭議。

更多Mashdigi.com報導：

蘿拉回來了！《古墓奇兵》確定亮相TGA 2025大獎，預告揭曉系列未來發展與新作情報

為對抗Google Gemini，傳OpenAI以「紅色警戒」全力提升ChatGPT，但可能加深AI「討好」用戶隱憂

川普點頭放行NVIDIA H200銷往中國，但需繳25%「保護費」、Blackwell仍屬禁運名單