Meta執行長Mark Zuckerberg稍早宣布，順利延攬曾在蘋果任職近20年的資深設計副總裁Alan Dye加入Meta，將負責帶領Meta Reality Labs旗下全新創意工作室 (Creative Studio)。

Meta挖角蘋果資深設計副總裁Alan Dye，領軍Reality Labs新創意工作室

Alan Dye過去在蘋果擔任人機介面設計副總裁，是打造Apple Watch、iPhone X，以及Vision Pro頭戴裝置介面的關鍵人物。

匯聚設計、時尚與科技，Mark Zuckerberg：將「智慧」作為設計素材

Meta目前計畫組建一支具備工藝、創意願景與系統思考能力的團隊，藉此提升Meta內部設計表現，打造連接硬體與軟體的標誌性產品。而新成立的創意工作室，將由Alan Dye帶領。

廣告 廣告

Mark Zuckerberg表示，這個新工作室將融合「設計、時尚與科技」，更強調Meta希望將「智慧」 (Intelligence)視為一種新設計素材，並且想像當AI變得豐富、強大且以人為本時，未來的產品體驗將有更多可能性。

蘋果設計大將集結，曾負責打造「Liquid Glass」介面

Alan Dye在蘋果任職履歷顯赫，自2015年起領導蘋果設計工作室，近期最著名作品是蘋果各個裝置採用的全新「Liquid Glass」透明視覺介面設計。而加入Meta之後，Alan Dye未來將直接向Meta技術長暨Reality Labs負責人Andrew Bosworth彙報。

除了Alan Dye，還有另一位前蘋果設計主管Billy Sorrentino也將加入團隊。他們將與負責Reality Labs介面設計的Joshua To、工業設計主管Pete Bristol，以及元宇宙設計團隊的Jason Rubin密切合作。

鎖定AI眼鏡新時代

順利招攬前蘋果設計主管，被視為Meta在AI裝置 (如智慧眼鏡)領域佈局的關鍵一步。Mark Zuckerberg指出：「我們正進入一個新時代，AI眼鏡與其他裝置將改變我們與科技及彼此連結的方式」。

這是繼今年稍早挖角蘋果模型團隊主管龐若明 (Ruoming Pang)之後，Meta再次從蘋果陣營挖走核心大將，顯示兩大科技巨頭在下一代運算平台上的競爭已進入白熱化階段。

更多Mashdigi.com報導：

AWS預覽其第五代自研處理器Graviton5、蘋果再次罕見站台，S3 Vectors正式上線助攻AI向量資料檢索

拉斯維加斯實測：亞馬遜Zoox無人計程車試乘，體驗如「未來移動艙」、安全機制能偵測小型遺落物

Netflix遊戲部門再傳變動，Spry Fox由創辦人買回獨立運作，新作手遊版本仍由Netflix發行