Meta宣布2028年前在美投資6000億美元，鎖定AI資料中心、打造「個人超級智慧」
Meta 稍早宣布，計畫在 2028 年前於美國的基礎設施與就業方面投資 6000 億美元。儘管此聲明中缺乏具體細節，必且充滿大型科技公司標準的「自我祝賀」詞彙，但顯然其中絕大部分資金將用於建設 AI 資料中心。
Meta 在其部落格文章中說明：「在 Meta，我們專注於創造下一代 AI 產品，並為每個人打造個人超級智慧 (personal superintelligence)。資料中心對於實現這些目標、並幫助美國保持技術領先地位至關重要。」
確認 9 月白宮「熱麥克風」事件金額
如果「Meta」與「6000 億美元」這個組合聽起來有些熟悉，那是因為這正是 Meta 執行長 Mark Zuckerberg 在今年 9 月於白宮舉行的大型科技執行長晚宴上所提出的數字。
然而，更令人印象深刻的是，當時一段「熱麥克風」 (hot-mic)意外捕捉到 Mark Zuckerberg 與美國總統川普之間的對話。Mark Zuckerberg 當時向總統表示：「抱歉，我還沒準備好 (Sorry, I wasn't ready)」，並且接著說「我不確定你想要哪個數字 (I wasn't sure what number you wanted to go with)」。
而Meta 今天的正式宣布，等於是確認了當時提到的 6000 億美元就是他們最終決定採用官方金額數字。
瞄準「超級智慧」，連結 AI 眼鏡
為了支持這項龐大的投資聲明，Meta 也提出了一些數據：自 2010 年以來，其資料中心已經提供超過 30000 個專業技術工作崗位和 5000 個營運工作崗位，目前也正為美國承包商帶來超過 200 億美元的業務。
至於聲明中再次提及的「超級智慧」 (superintelligence)一詞，先前也曾出現在 Mark Zuckerberg 今年 7 月宣布資料中心投資的聲明。當時 Mark Zuckerberg 表示，Meta 的 AI 眼鏡將是此未來願景的核心部分，並且稱未來任何沒有配戴 AI 眼鏡的人，最終都可能遭受「相當大的認知劣勢」 (pretty significant cognitive disadvantage)。
不過，此概念也引發了如 Steve Wozniak、Geoffrey Hinton 等科技領袖的擔憂，他們曾呼籲在 AI 被證明安全可控之前，應禁止開發超級智慧。
