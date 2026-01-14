元宇宙 (Metaverse) 的寒冬似乎尚未結束，或者說，Meta 終於決定調整其高昂的築夢代價。根據彭博新聞報導指稱，正如先前市場預期，Meta已開始針對負責虛擬實境與元宇宙產品的Reality Labs部門進行裁員，人數超過1000人。根據Meta技術長Andrew Bosworth發出的內部備忘錄，該部門未來的發展重心將大幅轉向開發如 Ray-Ban Meta智慧眼鏡之類的AI穿戴裝置。

Meta Reality Labs證實裁員逾千人，元宇宙讓位？重心轉向AI穿戴裝置

燒掉700億美元後的策略轉彎

這項裁員消息其實並不令人意外，自2021年Mark Zuckerberg大動作將公司更名為Meta，並且全力押注元宇宙以來，Reality Labs累積虧損已經超過700億美元。雖然Meta推出的Quest系列頭戴裝置在消費市場有一定的口碑，但其獲利能力顯然遠遠無法填補鉅額的研發與營運黑洞。

廣告 廣告

面對投資人的壓力與AI浪潮興起，Meta終於不得不面對現實。原本宏大的「元宇宙」願景，在缺乏殺手級應用且硬體普及率不如預期的情況下，必須進行瘦身。

擁抱「行動端」與AI眼鏡

根據報導，Meta未來的元宇宙計畫將聚焦於「行動裝置」 (Mobile Devices)。這指的不僅是手機App，更包含與手機高度連動的輕量化穿戴裝置。

Andrew Bosworth在備忘錄中寫道：「鑑於目前擁有更大的潛在用戶基礎與更快的成長率，我們將團隊與資源幾乎完全轉移到行動端，以持續加速該領域的普及」。這意味著，相較於笨重的VR頭戴裝置，像Ray-Ban Meta這種結合了相機、音訊與AI助理的智慧眼鏡，因其輕便與實用性，成為Meta的新寵兒。

VR部門變「扁平」，Quest後繼機恐延後？

至於VR頭戴裝置業務，Meta雖然沒有完全放棄，但Andrew Bosworth指出該部門將運作得更為精簡、組織更為扁平 (Leaner, flatter organization)，並且將採用更聚焦的產品路線圖，藉此實現最大化的長期永續性。

這項聲明暗示Meta可能會放緩高階VR硬體的開發節奏。換句話說，期待近期能看到Quest 3後繼機種或更高階Pro版本更新的玩家，可能要失望了。

分析觀點

過去幾年，Meta試圖打造一個讓人們「沉浸」其中的虛擬世界 (VR)，但在生成式AI爆發後，他們發現人們更需要的是一個能「輔助」現實生活的AI助手。Ray-Ban Meta智慧眼鏡的意外成功，顯然給Mark Zuckerberg一個很好的台階下：與其強迫用戶戴上VR頭戴裝置進入虛擬世界，不如透過輕便的眼鏡，把AI與資訊疊加在現實世界中。

不過，這並不代表元宇宙死了，而是元宇宙的入口從VR頭戴裝置變成「AI穿戴」。對Meta而言，這是一個極為務實的決定，畢竟AI變現的速度比賣虛擬土地快多了，而減少Reality Labs的虧損，更是對股價最直接的交代。

更多Mashdigi.com報導：

羅技在台40年：從新竹研發中心到全球唯一自有工廠，G502更是台灣團隊打造的傳奇

Salesforce推Slackbot：把Slack變身「代理人」OS，整合CRM資料不求人

蘋果的Gemini大計：沒有Google商標、Siri能提供「情緒價值」，而且還能自己微調模型？