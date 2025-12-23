Meta宣布，自2024年3月至2025年12月期間，透過在台與數位發展部、內政部及刑事警察局聯手合作，成功移除多達780萬則鎖定台灣用戶的詐騙廣告。

Meta在台刪除780萬則詐騙廣告！聯手數發部、內政部築防線，讓假投資財損大降7成

根據刑事局「165打詐儀錶板」的數據顯示，這波科技執法的成效顯著，自2024年8月以來，假投資詐騙案件與財損金額雙雙下降超過7成。

三大科技絕招：廣告實名制、AI偵測、名人刷臉

Meta表示，能取得這樣的戰果，主要歸功於長期執行的三大打詐戰略，其中包含幾項針對台灣市場落地的關鍵技術：

• 首創「廣告主驗證」：這是Meta在台灣率先推行的機制。全面強制驗證鎖定台灣投放廣告的帳號身分，這直接拉高了詐騙集團濫用廣告系統的門檻，讓他們很難再像以前一樣隨便申請免洗帳號就狂下廣告。

• 名人臉部辨識技術：針對那些假冒張忠謀、黃仁勳或財經名嘴的誘餌廣告，Meta導入了臉部辨識技術。在民眾檢舉之前，系統就能主動掃描、識別，並且移除這些冒用名人肖像的有害內容。

• AI自動化偵測：運用AI識別詐騙訊號，從源頭阻斷詐騙網絡。

數據顯示，過去15個月來，全球社群對詐騙廣告的檢舉量下降了超過50%，顯示自動化攔截確實發揮了作用。

廣告這條路難走，詐騙集團轉攻「私訊」

雖然廣告變少了，但詐騙集團並未消失，而是換了戰場。

Meta特別示警，隨著跨境詐騙廣告被大量封鎖，詐騙集團正大幅轉向使用非廣告管道。眼看聖誕節與跨年將至，民眾之間的祝福訊息往來頻繁，詐騙集團開始利用 「冒充熟人」 的方式，透過Messenger或私訊聯繫，誘導民眾提供個資或點擊釣魚連結。

Meta呼籲大眾善用帳號安全功能 (如雙重驗證)，並且留意不明連結、高薪求職或網路戀愛等常見陷阱。

分析觀點：這是一場永無止盡的「貓捉老鼠」

筆者認為，Meta這次公布的數據確實反映出平台治理的決心，特別是「廣告主驗證」這一步棋，確實有效地墊高了詐騙集團的營運成本。相信大家最近瀏覽Facebook或Instagram，看到那種粗製濫造的名人詐騙廣告頻率應該有稍微降低 (雖然還是有，但沒以前那麼誇張)。

然而，這場仗遠還沒結束。當「廣撒網」的廣告效益變差，詐騙集團就會轉向更精準、更隱密的「點對點」私訊詐騙，甚至利用Deepfake語音或視訊來偽裝成你的親友。

政府與平台能做的是築起第一道防火牆，但最後一道防線還是在使用者的警覺心。接下來的AI對抗戰只會更激烈，大家在網路上收到「急用錢」或「好康連結」的訊息時，務必多花一秒鐘查證。

