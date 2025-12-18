Meta稍早證實，開始針對旗下的智慧眼鏡產品線 (包含Ray-Ban Meta與Oakley Meta系列)釋出最新一波軟體更新。這次更新帶來了兩項殺手級功能：「對話聚焦」 (Conversation Focus)，以及結合多模態AI的Spotify整合功能，首波將針對參與Early Access計畫的用戶先行推送。

Meta智慧眼鏡迎來重大更新，導入「對話聚焦」秒變助聽利器？看風景還能以Spotify自動配樂

吵雜環境救星：「對話聚焦」

這項名為「對話聚焦」的功能，基本上就是讓智慧眼鏡具備了類似助聽器的環境降噪與人聲增強能力。

當使用者身處擁擠或吵雜的環境 (如餐廳、派對)時，開啟此功能後，眼鏡的麥克風陣列會利用波束成形技術，鎖定且放大「正前方對話者」的聲音，同時壓低背景噪音。Meta 官方說明指出，增強後的人聲聽起來會稍微「清晰」一些，幫助使用者聽得更清楚。

用戶可以透過語音指令「Hey Meta, start Conversation Focus」，或是透過設定長按鏡腳的觸控捷徑來快速啟動。

AI DJ上身：看什麼，Spotify就播什麼

另一項有趣的更新則是與Spotify的深度整合。透過多模態AI (Multimodal AI) 技術，現在你可以讓眼鏡當你的隨身DJ。

只需要說出「Hey Meta, play a song to match this view」，眼鏡的鏡頭就會分析你眼前看到的景象 (例如聖誕裝飾、海邊夕陽或繁忙街道)，再結合你的Spotify聆聽品味，即可自動播放一份「應景」的歌單。

雖然目前還不清楚AI如何解讀抽象場景，但顯然增加眼鏡與現實互動的趣味性。

運動款獨享：省力「單詞指令」

針對運動員設計的Oakley Meta Vanguard款式，這次也獲得了專屬更新。為了讓用戶在跑步或騎車氣喘吁吁時，不用再費力喊出完整的喚醒詞，Meta新增了「單詞指令」 (Single Word)選項。

開啟後，用戶只需直接說「Photo」即可拍照，或說「Video」開始錄影，省去了「Hey Meta」的前綴喚醒詞，讓操作更直覺且省氣。

