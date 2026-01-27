Meta/TikTok/YouTube同時挨告 里程碑訴訟登場、青少年控「害我社群成癮」
三大社群巨頭將在美國洛杉磯面臨一場重大庭審，其結果將具里程碑意義，陪審團遴選工作已經展開。Meta旗下的Instagram，字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok（海外版抖音）以及Google旗下的YouTube，被控蓄意使兒童成癮並造成傷害。
美聯社報導，本案陪審團遴選本週在洛杉磯郡高等法院展開，三家被告公司將首次在陪審團前進行辯論，判決可能對三大巨頭的業務及處理兒童使用平台的方式產生深遠影響。
陪審團遴選過程預計至少持續幾天，到29日為止，每天將詢問75名陪審員候選人。
這起訴訟中的第四家被告公司、Snapchat的母公司Snap Inc.，已於上週以未公開金額達成和解。
本案核心是一名僅以縮寫「KGM」標示的19歲青少年，這起可能決定其他數千起針對社群媒體公司的類似訴訟將如何發展。
KGM主張，她自幼使用社群媒體，導致成癮，並加劇憂鬱與自殺念頭。重點在於，訴訟爭點指控這是透過社群公司蓄意的設計選擇所致，這些公司尋求讓平台對兒童更具成癮性，以增加利潤。
如果此論點成立，將會繞過社群公司主張的憲法第一修正案（First Amendment）。被告以憲法第一修正案保護的言論自由為盾牌，此外還有保護科技公司免受平台發布內容責任影響的《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條。
美國企業研究院（American Enterprise Institute）非駐地科技政策研究高級研究員卡佛特（Clay Calvert）表示，KGM與另外兩名原告被選中進行指標性審判（bellwether trials）；訴訟本質上是雙方的測試案例，目的是觀察他們的論點在陪審團面前的表現，以及若被告被判需賠償時可能的損害賠償金額。
訴訟文件指出：「被告大量借鑑吃角子老虎機所使用的行為與神經生物學技術，菸草業亦以此技術剝削利用，在產品中蓄意嵌入一系列設計功能，旨在最大化青少年參與度，以推動廣告收入。」
包括Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在內的三家被告企業高階主管，預計將在為期6至8週的審判中出庭作證。專家指出，這與1998年大菸草案（Big Tobacco）審判有相似之處；當時的審判導致和解，要求菸草公司支付數十億美元的醫療成本，並限制針對未成年人的行銷。
訴訟文件指出：「原告不僅是被告產品的附帶損害，他們是每位被告蓄意產品設計選擇的直接受害者。他們是那些有害功能針對的目標，這些功能將他們推入自我毀滅的回饋循環。」
科技公司反駁其產品蓄意傷害兒童的主張，理由是多年來他們增加了多保護措施，並辯稱他們不對第三方在其網站上發布的內容負責。
Meta在近期的一篇部落格文章中表示：「最近，許多訴訟試圖將青少年心理健康困境直接歸咎於社群媒體公司，但這過簡化一項嚴肅的議題。臨床醫師與研究人員發現，心理健康是一個極其複雜且多方面的問題，而且關於青少年福祉的趨勢並非明確或普遍的。將這青少年面臨的挑戰縮小到單一因素，而忽視科學研究以及當今影響年輕人的許多壓力來源，例如學業壓力、校園安全、社會經濟挑戰與物質濫用。」
Meta、YouTube與TikTok在26日未立即回應置評請求。
此案將是今年開始的一系列，尋求讓社群媒體公司為損害兒童心理健康負責的案件中的第一起。今年6月一場聯邦指標性審判將在加州奧克蘭開庭，是第一起因兒童受害，由律師代表學區對社群媒體平台提告的案件。
此外，超過40名州檢察長已對Meta提起訴訟，宣稱其社群傷害年輕人，並透過在Instagram與臉書上蓄意設計讓兒童對平台成癮的功能，加劇青少年心理健康危機。大多數案件在聯邦法院提起訴訟，但一些在各自的州提起。
TikTok在全美10多個州也面臨類似訴訟。
