Meta執行長Mark Zuckerberg稍早公布2025財年第四季財報時表示，雖然負責虛擬實境與元宇宙業務的Reality Labs部門在2025年虧損高達190億美元，但說明整體虧損與去年情況持平，但強調接下來將會逐步縮減虧損規模，並且將投資重心從VR轉向AI智慧眼鏡。

Meta將逐步縮減Reality Labs虧損，將投資重心從元宇宙轉向AI眼鏡

2025財年第四季財報細節

依照Meta公布2025財年第四季財報，截至2025年底的第四季獲利達598.93億美元，扣除支出351.48億美元後，實際營收為247.45億美元，淨利則是227.68億美元。而2025財年全年獲利達2009.66億美元，扣除支出1176.9億美元，淨利為832.76億美元，淨利為604.58億美元。

而包含Facebook、Instagram等服務在內的每日活躍人數平均為35.8億人，相比去年同期增加7%。其中，在App家族內的廣告曝光量分別在上一季成長18% (相比去年同期)，全年成長幅度則達12%，至於每組廣告平均價格在上一季與全年相比去年同期情況下，分別成長6%與9%。

瘦身有成？裁員、關閉工作室換取獲利可能

本月初，Meta針對Reality Labs部門裁撤超過1000人，並且關閉三個VR遊戲工作室、終止VR會議應用程式，甚至暫停將Horizon OS授權給第三方頭戴裝置硬體的計畫。

「對於Reality Labs，我們未來的投資將導向AI眼鏡與穿戴裝置，同時專注於讓Horizon平台能在手機上取得巨大成功，並且致力讓VR成為一個可獲利的生態系統」。Mark Zuckerberg強調，目前的虧損將是「頂點」，未來將會看到虧損數字逐漸下降。

AI眼鏡銷量翻三倍，成為新寵兒

相較於VR虛擬視覺頭戴裝置推廣不易，Meta的智慧眼鏡表現卻相當亮眼。Mark Zuckerberg指出，Meta智慧眼鏡在2025年的銷量成長三倍以上。

這也讓Meta更加確信「AI + 眼鏡」才是通往未來的正確道路。Mark Zuckerberg描繪下一代AR眼鏡的願景：「它們將能看到你所看到的、聽到你所聽到的，並且在你的一天中隨時與你對話、提供協助，甚至直接在你的視野中生成客製化UI介面」。這顯然是為了他心中建構的AI「超級智慧」 (Superintelligence)鋪路。

Horizon不死，但變身為「AI生成世界」

至於原本作為元宇宙核心的Horizon平台，現在也有了新的任務：結合生成式AI。

Mark Zuckerberg舉例，未來使用者可能只需要輸入一段提示詞 (Prompt)，就能創建一個3D世界或遊戲，並且分享給朋友。而朋友在Facebook動態牆上看到後，可以直接點擊進入互動，但不一定要配戴VR虛擬視覺頭戴裝置，透過手機也能體驗。

Mark Zuckerberg認為，透過手機將這些體驗帶給數十億用戶，才是Horizon擴大影響力的關鍵。

而值得玩味的是，在整場關於未來的演說中，Mark Zuckerberg幾乎完全沒有提到「元宇宙」 (Metaverse)這個詞。

