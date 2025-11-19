Meta稍早取得了一場重大的法律勝利，成功避開了公司面臨的最大生存威脅之一。美國聯邦法官James Boasberg稍早裁定，美國聯邦貿易委員會 (FTC)未能證明Meta 有明確市場壟斷情形，因此駁回了其試圖強制要求Meta拆分Instagram與WhatsApp的訴訟。

Meta贏得關鍵反壟斷訴訟，保住Instagram及WhatsApp免於被拆分

法官：美國聯邦貿易委員會未能證明Meta「現在」仍具壟斷權

這起訴訟始於2020年，當時美國聯邦貿易委員會指控Meta收購其昔日競爭對手Instagram和WhatsApp的行為，扼殺了社群媒體產業的競爭，並且損害消費者利益。

不過，法官James Boasberg在判決書中指出：「無論Meta過去是否享有壟斷權力，美國聯邦貿易委員會必須證明其現在仍持有這種權力。法院今日的判決認定，美國聯邦貿易委員會未能做到這一點。

TikTok與YouTube被視為同屬「產品市場」

此案的關鍵轉折點在於市場定義，美國聯邦貿易委員會試圖將Meta壟斷範圍定義在狹義的「個人社交網路」 (personal social networking)，並且試圖排除TikTok與YouTube的影響力。

但法官並不對此買單，並且指出：「法院最終認定YouTube和TikTok屬於同一產品市場，它們的存在阻止了Meta擁有壟斷地位。即使排除YouTube，光是納入TikTok就足以擊敗FTC的論點。」

這也呼應了Mark Zuckerberg在先前庭審中的證詞，他當時強調TikTok的崛起讓Meta感受到了巨大壓力，並且導致成長「顯著放緩」。

美國聯邦貿易委員會表達失望，Meta稱判決認可競爭現狀

針對判決結果，FTC公共事務總監Joe Simonson發聲明表示「深感失望」，並且指稱法官Boasberg (目前正面臨彈劾條款) 對美國聯邦貿易委員會存有偏見，美國聯邦貿易委員會目前正在審視所有選項，不排除上訴。

Meta發言人則表示，法院的判決承認了Meta面臨著「激烈的競爭」，並且強調其產品對大眾與企業有益，體現了美國的創新精神。

