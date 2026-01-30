Meta先前斥資20億美元收購AI代理 (AI Agent) 新創公司Manus，藉此加速自身的企業級AI創新，但這筆備受矚目的交易恐怕要面臨巨大的變數。根據彭博新聞報導，中國監管機構已經決定介入，對此收購案展開全面且深入的調查，重點鎖定在「技術出口管制」與「數據安全」，這可能導致交易延宕，甚至告吹。

Meta以20億美元買Manus遇阻，傳中國政府介入嚴審、憂核心技術外流

曾試圖「搬家」避嫌，仍難逃監管法眼

Manus是由中國創業家肖弘創立的新創公司，其核心產品是能為企業生成網站原型、內部工具的AI代理服務，主打「不需寫程式也能自動化業務」。為了避開美中科技戰的敏感神經，Manus的母公司北京蝴蝶效應科技 (Butterfly Effect)早在2025年中就將總部遷往新加坡，試圖淡化其中資色彩。

廣告 廣告

不過，這招「換籍」策略似乎未能完全奏效。報導指出，雖然Meta強調收購後Manus將不再有中國所有權，並且將停止中國境內服務，但中國商務部並未因此鬆手。

審查三大重點：技術、數據、資金

中國政府此次的審查層級，從原本的合規性評估擴大到了國安層級，主要鎖定三大面向：

• 技術與演算法出口：這是最關鍵的一點。中國官方將嚴格審查Manus的核心演算法與AI技術是否源自中國研發團隊？是否屬於出口管制法限制輸出的敏感技術？

• 數據安全：Manus在過去營運期間處理的大量數據，是否會因為被Meta收購而發生未經許可的跨境流動，導致潛在的資安與個資外洩風險。

• 資金與投資合法性：調查範圍還涵蓋Meta的收購資金流向、外匯手續，以及當初的投資報備程序是否合規。

最長恐拖半年，變數極大

專家分析，這項調查顯示中國政府正試圖收緊對「AI敏感技術」的出口管控。整個審查過程可能耗時半年之久。考慮到AI產業日新月異，半年的停滯對一家新創公司的殺傷力極大。

此外，若中國認定Manus掌握關鍵技術優勢，甚至可能以「反壟斷」或「國安」為由，直接否決交易。

更多Mashdigi.com報導：

WhatsApp也有「鎖定模式」！推出進階安全設定

中國終於放行首批數十萬張晶片NVIDIA H200 AI晶片進口 (更新：黃仁勳表示尚未收到正式訂單)

TGS 2026／Indie Game Award得獎名單揭曉！日本催淚神作《折言》玩哭評審奪雙料大獎