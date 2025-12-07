Meta在硬體佈局上似乎不再侷限於Quest頭戴裝置或Ray-Ban智慧眼鏡，稍早宣布收購AI穿戴新創公司Limitless，後者以開發軟體「Rewind」及能記錄並摘要對話的AI吊墜「Pendant」為名。

Meta收購AI穿戴新創Limitless，硬體佈局不僅止於眼鏡與頭戴裝置、可能推出AI智慧吊墜

致力打造「個人超級智慧」，Pendant團隊併入Meta

Limitless執行長Dan Siroker透過影片與官方部落格證實此消息，表示Meta近期宣布將「個人超級智慧」 (Personal Superintelligence)帶給每個人的新願景，而打造出色的AI穿戴裝置將是實現此願景的關鍵。

而在此筆收購交易之後，Limitless團隊將加入Meta，協助開發未來的消費級硬體。

這項收購案現然暗示Meta對於非眼鏡類的穿戴形式展現高度興趣，畢竟並非所有用戶都會願意全天候配戴眼鏡，而類似Pendant這種輕便的夾式裝置，將能透過AI模型擅長的語音轉文字與摘要功能，成為另一種隨身助理的理想載體。

Pendant從即日起停止販售，現有用戶享免費服務

隨著收購案底定，Limitless宣布即日起停止販售Pendant硬體。而針對現有用戶，官方承諾：

• 持續支援：將維持至少一年的軟體服務與支援。

• 取消收費：現有用戶可直接使用所有功能，無需再支付訂閱費用。

• 數據自主：若用戶決定不再使用，可選擇將存儲在Limitless的數據導出或刪除。

延攬蘋果設計大將、跟進亞馬遜腳步

分析指出，這波AI穿戴裝置的收購潮並非Meta獨有，亞馬遜在今年7月早已收購類似的AI穿戴公司Bee。

結合Meta近期大動作挖角前蘋果資深介面設計副總裁Alan Dye，並且負責Meta Reality Labs新成立的創意工作室，外界推測Meta正準備擴大其硬體產品線。未來，Ray-Ban智慧眼鏡可能只是眾多AI載體的一環，Meta或許將推出更多元、設計感更強的隨身AI裝置，藉此搶佔後手機時代的個人運算入口。

