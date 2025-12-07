Business Insider網站取得Meta內部備忘錄指出，Meta似乎計畫將代號「Phoenix」的下一代混合實境 (MR) 眼鏡發表時程，從原定的2026年延後至2027年上半年。

傳Meta下一代混合實境眼鏡「Phoenix」延後至2027年推出，擬採外接運算單元設計

爭取「喘息空間」，追求更成熟體驗

報導引用Meta Reality Labs Foundation副總裁Maher Saba在備忘錄內容說法，延後主因是為了確保產品能提供更「打磨且可靠」 (polished and reliable)的使用體驗。

Meta Reality Labs產品與工程部門副總裁Gabriel Aul，以及Horizon OS與MR裝置部門副總裁Ryan Cairns在另一份備忘錄中也補充，新的發佈時程將讓開發團隊能有更多喘息空間，藉此將產品調整至最佳狀態。

雖然Meta尚未公開「Phoenix」的詳細規格，但依照The Information網站先前報導，該裝置可能採用類似護目鏡的設計，並且具備類似蘋果Vision Pro採外接電源或運算單元的架構，藉此減輕頭戴端的負重感。

限量版「Malibu 2」與Limitless收購案

除了主力產品「Phoenix」延期，備忘錄中還提到了另一款代號為「Malibu 2」的「限量版」穿戴裝置計畫，但具體細節尚未明朗。

值得注意的是，Meta近期也宣布收購開發AI穿戴裝置「Pendant」的新創公司Limitless。Limitless以其錄音與AI筆記功能聞名，此次收購加上「Malibu 2」計畫，凸顯Meta除了現有Quest 頭戴裝置與Ray-Ban智慧眼鏡產品線外，正積極探索更多元、結合生成式AI的穿戴裝置形式，試圖在後手機時代搶佔先機。

