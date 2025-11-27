Meta的最高指導機構「監察委員會」 (Oversight Board)稍早公布一項裁決，針對一支涉及前菲律賓總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 的受操弄影片，認定Meta決定「保留該影片」的作法是正確的，但也同時要求Meta必須改進其標示與審查機制。

Meta監察委員會裁定誤導性抗議影片「無需下架」，但要求標示「高風險」、改進查核優先順序

這項裁決意味著，即使是明顯誤導性的抗議影片，在特定條件下仍受Meta平台歡迎，未必會被強制刪除。

塞爾維亞抗議被移花接木成「挺杜特蒂」遊行

該爭議影片的內容，是將一段原本發生在塞爾維亞的抗議畫面，透過後製手法 (加入「Duterte」口號與菲律賓反戒嚴歌曲《Bayan Ko》的音訊)，偽造成是在荷蘭舉行的「挺杜特蒂」遊行。而影片上傳的時間點，正好是在杜特蒂於2025年3月被引渡至荷蘭海牙國際刑事法院 (ICC) 的幾天後，並且在Meta服務平台上獲得約10萬次觀看與數百次分享。

Meta的自動化系統雖然將其標記為潛在錯誤訊息，並且降低了非美國用戶的觸及率，但由於當時貼文量過大，該影片雖被放入查核佇列，卻從未被人工審查。直到有用戶檢舉，並且對 Meta「保留內容」的決定提出申訴後，才驚動監察委員會介入。

委員會：應標示「高風險」而非刪除，要求設立獨立查核佇列

儘管影片內容完全不實，監察委員會仍表示同意Meta將其保留在公開架上的決定。

不過，委員會也提出嚴厲建議，認為Meta至少應該給予該影片一個「高風險」 (High-Risk)的標籤。理由是該影片包含數位竄改、具備照片級真實感，同時在重大公共事件期間有高度欺騙公眾的風險。

此外，委員會要求 Meta 改進其查核流程：

• 優先審查：此類性質的影片應被優先進行事實查核 。

• 獨立佇列：建議為類似性質的內容建立「單獨的查核佇列」。

• 工具升級：提供查核人員更好的工具以更快速發現誤導性的病毒式媒體。

轉向Community Notes？Meta查核策略調整中

實際上，Meta在今年1月已經暫停其在美國的傳統事實查核計畫，轉而採用類似「X」的Community Notes (社群筆記)機制。目前Meta正計畫將此系統擴展至其他國家，並且已就擴展地點向監察委員會尋求建議。

