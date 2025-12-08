Meta亞太區副總裁公布2026五大社群商業趨勢：AI代理與創作者經濟成關鍵、亞太地區成創新核心
Meta稍早 (12/8)公布針對2026年的五大社群與商業趨勢洞察，指出AI技術將讓消費旅程從過往的線性模式，轉變為更具循環互動的對話形式。Meta亞太區副總裁Benjamin Joe在上任100天之際分享了其對市場的觀察，強調亞太地區 (APAC)擁有全球三分之一的人口、超過一半的手機使用量，社群媒體使用率更高達59.9%，成為全球創新應用的核心測試場域。
Benjamin Joe透露，目前Meta AI的每月活躍用戶已超過10億人，並且在2025年推動了高達640億美元的市值增長。面對即將到來的2026年，Meta認為品牌應聚焦於「代理AI」 (Agentic AI)、創作者經濟與跨境商務的結合。
趨勢一：生成式 AI 讓購物更「直覺」
Meta指出，生成式AI與自動化系統將打造全新的購物體驗：消費者在社群平台上看到創作者分享商品時，不再只是被動接收，而是能透過具備多模態能力的AI助理進行諮詢。
例如，透過AI進行虛擬試穿、產品適用性分析，甚至是品牌信任度評估。這讓購物過程彷彿直接與真人對話，而在購買後，AI甚至能協助生成評論內容，進一步帶動下一輪的社群探索。
趨勢二：商務訊息AI化，對話即商機
「溝通」將是未來商務的核心：Meta預測未來將有更多商家利用Messenger、Instagram與WhatsApp的AI工具來管理銷售與客服。
以菲律賓醫療服飾品牌White Coat Manila為例，該品牌率先運用Business AI (目前台灣尚未上線)自動回覆顧客問題，並且協助加入購物車，成功降低20%的客服成本，並且提升5%的對話量。這顯示「代理AI」已能實際分擔繁瑣的客服工作，讓對話直接轉化為訂單。
趨勢三：創作者 + 聯盟行銷 = 轉換率保證
創作者的影響力持續擴大：數據顯示，全球有80%的消費者會因為追蹤創作者而購買商品。Meta認為，結合AI的精準推薦與聯盟行銷模式，將是品牌致勝關鍵。
目前Facebook與蝦皮購物 (Shopee) 在台灣、東南亞等地推出的聯盟合作計畫，就是最佳案例。創作者將內容與聯盟連結整合，透過AI自動化投放，直接將粉絲的關注度轉化為實際的購買行動。
趨勢四：沉浸式影音與直播購物
影片與直播仍是吸睛利器，特別是在亞太區：Meta指出，目前已有近200萬廣告主使用Meta的生成式AI影片工具來製作客製化廣告。未來，透過在Instagram Reels中加入商品連結，或是在直播中運用AR試戴，將能提供更沉浸式的購物體驗。
趨勢五：跨境電商的AI助攻
亞太區正成為全球跨境電商的核心樞紐：透過AI驅動的自動化工具，品牌能更輕易地克服語言與市場隔閡。例如新加坡家具品牌Castlery便利用Meta平台成功拓展澳洲市場，藉由AI優化預算與受眾設定，精準連結潛在客群。
關於AI取代人類的焦慮？Benjamin Joe：是互補
面對AI是否會取代人類工作的焦慮，Benjamin Joe認為，現階段的AI仍無法完全模擬人類的情感與創造力。他將AI比喻為網路、汽車或電力，是改變生活的工具。AI更像是人類的「互補」夥伴，能協助醫生進行診斷、幫助商家判斷商機，進而創造更多新的機會。
打擊詐騙：用AI對抗AI
針對亞太區日益嚴重的詐騙問題，Benjamin Joe強調Meta採取「審慎態度」，並且致力於高透明度與安全性，更坦言這是一場貓捉老鼠的遊戲，詐騙集團也不斷利用新科技繞過防護。
對此，Meta投入AI技術進行反制。數據顯示，Meta在2025年內已移除了超過1.34億筆詐騙廣告，而在過去15個月中，由使用者回報的詐騙內容比例更已降低超過50%。
Meta表示將持續透過全堆疊 (Full Stack)的AI技術與系統升級，與多方合作共同防堵詐騙行為。
