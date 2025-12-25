《Metro Retro Christmas 美式復古聖誕市集》即日起至12/31心中山線形公園登場

記者古可絜／臺北報導

《Metro Retro Christmas美式復古聖誕市集》於即日起至12月31日每日在心中山熱鬧登場，現場集結聖誕小物與美味點心，從視覺到味覺帶給民眾濃厚節慶氛圍，以輕快復古的主題一起過聖誕。

即日起至12月31日活動期間週一至週四15時至21時、週五與週六14時至21時、週日14時至20時在心中山線形公園登場，現場匯集各式美式創作、手作設計、聖誕氛圍小物、美食餐飲、微醺美酒等品牌，並融入70、80、90年代的復古元素，打造既摩登又懷舊的聖誕市集體驗。

此外，現場規劃主題拍貼機、摩天輪等打卡點，民眾新會員下載「臺北捷運Go」App，輸入邀請碼「B688」完成註冊後，於心中山市集服務臺即可領取捷運點20點及限量聖誕小禮包或拍貼機免費體驗。

中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點，結合兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色元素，白天童趣可愛；在夜晚燈光點亮，化身為浪漫閃耀的景致，打造滿滿「動物方城市」氛圍，歡迎民眾把握活動期間前往逛市集、拍美照。

中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹。（記者古可絜攝）

中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，並復刻動畫電影經典場景打卡點。（記者古可絜攝）

《Metro Retro Christmas美式復古聖誕市集》於即日起至12月31日每日在心中山熱鬧登場。（記者古可絜攝）

現場匯集各式美式創作、手作設計等品牌。（記者古可絜攝）

現場匯集各式聖誕氛圍小物。（記者古可絜攝）

民眾新會員下載「臺北捷運Go」App，輸入邀請碼「B688」完成註冊後，可獲得限量聖誕小禮包或拍貼機免費體驗。（記者古可絜攝）