MG 11 月購車優惠開跑 HS 最低 79.9 萬起、ZS 最低 59.9 萬起 年末購車最超值

【記者卓羽榛臺北報導】迎接年末購車旺季，MG Taiwan 宣布 11 月購車優惠正式開跑，全車系皆符合新購小客車貨物稅減徵資格，消費者享受政府推動的購車稅賦優惠之外，亦可輕鬆入手兼具安全與質感的超規滿配好車。同時，為回饋消費者熱烈支持，凡於本月入主指定車款，除了提供多項靈活的購車貸款方案可供選擇，更可享有 tokuyo 多會鬆踝旋美腿機或 Panasonic 溫感氣動足腿按摩靴二選一，讓車主在享受駕馭樂趣的同時，也能擁有極致放鬆的居家時光。MG 以「超規滿配」的產品實力與靈活購車方案，持續提供消費者兼具安全、舒適與價值的理想選擇。



購車享獨家好禮： tokuyo 多會鬆踝旋美腿機或 Panasonic 溫感氣動足腿按摩靴

MG Taiwan 於 11 月推出限時購車好禮活動，凡入主指定車款即可享有 tokuyo 多會鬆踝旋美腿機或 Panasonic 溫感氣動足腿按摩靴，這兩款皆為市場熱銷的高質感按摩逸品，能有效舒緩現代人日常累積的緊繃與疲勞，為辛苦打拚的車主在駕馭心儀車款之外也能擁有放鬆時刻。MG 以實際行動回饋每一位支持者，讓購車不僅是擁有一台車，更是兼顧品味與生活品質的優質選擇。



MG 旗下熱銷車型 HS 79.9 萬起、ZS 59.9 萬起、G50 PLUS 98.5 萬 入主正是時候！

MG Taiwan 同步祭出 11 月旗下多款熱銷車型的限定購車優惠，當家旗艦休旅 HS1.5T 搭配貨物稅新購減徵與舊換新補助後，最低 79.9 萬元即可入主；都會暢銷小休旅 ZS 1.5L 心動版享補助後最低 59.9 萬元即可入手；而最親民正七人座 MPV 車款 G50 PLUS，搭配雙重補助優惠後最低僅需 98.5 萬元即可輕鬆擁有，三大車系同步推出限時購車禮遇，不論是注重動感駕馭、靈活都會通勤，或重視家庭乘載需求的車主，都能在 MG 找到最契合生活風格的理想座駕。



MG 以「超規滿配」的產品實力持續深耕台灣市場，結合誠意十足的購車優惠方案，讓消費者能以最超值的價格入主質感好車。11 月限時優惠活動即刻展開，誠摯邀請全台消費者親臨 MG 展示中心，體驗 MG 全車系魅力並享受多重購車好禮。