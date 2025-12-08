MH370失蹤案 北京判決馬航必須向失蹤者家屬賠償每人近1300萬元

馬航MH370空難罹難者家屬2023年在北京法院外抗議。路透社



中國央視新聞週一（8日）報導，北京法院已經在上週判決，馬來西亞航空公司必須向在MH370航班中失蹤的中國旅客家屬，每人賠償290多萬人民幣（約1280萬台幣）。

報導稱，12月5日（上週五），北京朝陽區人民法院對馬航MH370航班部分失聯乘客家屬索賠案一審宣判。針對其中8名乘客的家屬，每名乘客馬航必須賠償290萬餘元人民幣的死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰賠償金以及其他費用。

報導中指出，自2016年開始，馬航失蹤乘客的家屬陸續提出告訴要求馬航賠償。其中47案調解後雙方和解，8案現在宣判賠償金額，另有23案因為乘客家屬尚未申請失蹤者的死亡宣告或尚未完成宣告程序，仍在審理中。

馬來西亞航空MH370班機是在2014年3月起飛後失聯，機上有239名乘客與機員。由於這是一架從吉隆坡飛往北京的班機，機上乘客大多數都是中國人，多達153人。

此案至今仍未尋獲飛機墜機處，更是無法調查確認失事原因，被視為世紀航空懸案。

先前的多次搜尋行動均無功而返，今年馬來西亞政府宣布重啟搜尋行動，預計本月30日，將由水下探測公司「海洋無限」（Ocean Infinity）展開50多天的搜尋。

