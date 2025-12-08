《Do Re Mi 喜咧兜？》場場爆滿 明年4月再加演

記者劉昕翊／綜合報導

米特動物樂園的親子音樂劇《Do Re Mi 喜咧兜？》日前演出升級版，創下單週末吸引超過4000名觀眾的紀錄；今（8）日宣布，將於明年4月在臺北市政大樓親子劇場再度加演，票券將於12月10日啟售，邀請親子一同來場音樂與冒險的奇幻之旅。

《Do Re Mi 喜咧兜？》將音樂與戲劇巧妙結合，透過兔子邦妮與其他動物們音樂冒險的故事，傳遞出「語言不通，音樂可以打破隔閡」的深刻理念，為孩子們帶來一場充滿教育意義和樂趣的視聽體驗，成功吸引眾多觀眾進場觀賞，而日前演出的升級版最大亮點是視覺設計的全面升級，米特團隊與山峸製作攜手合作，透過服裝設計和視覺效果的改版，將動物角色與音樂劇場的元素結合得更加緊密，幫助孩子們更容易進入故事的情境中，並通過生動的畫面感受到音樂的魔力。

隨著升級版的熱烈回響，米特動物樂園已決定於明年4月再度加演《Do Re Mi 喜咧兜？》，並依舊選擇在具指標性的臺北市政大樓親子劇場呈現，將於於12月10日中午啟售票券，並特別推出5天的限時優惠。另外，米特動物樂園宣布，將首次舉辦全臺北中南的巡演，首先於明年12月5日在高雄衛武營戲劇院登場，並於12月18日在臺中歌劇院中劇院進行演出，後續場次也將繼續安排在明年12月至後年1月之間，計劃將《Do Re Mi 喜咧兜？》帶到更多城市，讓更多家庭有機會親自體驗這部充滿音樂魔力的作品。

親子音樂劇《Do Re Mi 喜咧兜？》，透過動物角色的冒險故事，傳遞音樂跨越語言的力量。（米特動物樂園提供）

米特動物樂園今（8）日宣布，將於明年4月在臺北市政大樓親子劇場再度加演，邀請親子一同來場音樂與冒險的奇幻之旅。（米特動物樂園提供）