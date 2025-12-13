Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽登場苗副縣長為跑者加油打氣

二0二五 Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽昨十三日上午在通霄鎮飛牛牧場舉行，由苗栗縣副縣長邱俐俐鳴槍起跑，今年參賽人數超過一千六百位，副縣長為選手加油打氣，祝福所有選手都能跑得順利，完賽平安，並感謝各單位的全力協助，讓本次活動在安全、動線、補給與賽道規畫上都更周全。

今年縣府持續與台電公司通霄發電廠合作，結合苗栗縣視障者協進會推動公益及「為eye而跑」的理念，延續「每跑一公里捐十元」計畫，最終累積公益捐贈達四萬二千元，支持視障朋友就學與生活需求。

廣告 廣告

跑酷越野障礙賽在飛牛牧場規畫多元關卡，除了以往大獲好評的攀岩、趣味氣墊等挑戰，今年特別新增「水管工人」關卡，需穿越狹長管道，讓大家在安全動線中體驗多樣化的身體挑戰，活動組別分為十二公里菁英挑戰組及三公里公益體驗組，超過一千六百 位跑者報名（見圖）。

副縣長邱俐俐與地方民意代表等人帶領所有跑者活動暖身，提醒大家務必注意安全，補充水分，隨後在工作人員指引下，共同為Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽鳴槍起跑，副縣長邱俐俐感謝所有跑者，用自己的步伐共同完成這份善意。副縣長邱俐俐表示，各位跑者為自己的健康而跑，同時體驗障礙賽的樂趣挑戰自我，請各位爸爸媽媽要照顧好自己的小小選手、小小跑者，讓他能夠繼續陪伴跑好多好多年的路跑，這場活動除了展現健康的跑步以外，還能獲得最大的資產就是讓親子關係變得非常非常的融洽。

副縣長邱俐俐強調，未來縣府會持續與台電通霄發電廠、在地觀光業者及社區團隊合作，打造更具特色的路跑活動，同時也會推動「跑旅」概念，讓更多人因為運動而認識苗栗、喜歡苗栗。