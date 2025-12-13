Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽逾1600人起跑 兼做公益、行銷苗栗

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽今天早上於苗栗縣通霄鎮登場，吸引超過1600人參與盛會，今年賽事安排攀岩、趣味氣墊、水管工人等多元關卡，苗縣府也與通霄發電廠合作、結合苗栗縣視障者協進會推動「為eye而跑」，參賽者每跑1公里捐10元共累積捐出捐贈達4.2萬協助視障朋友；另外也推薦景點行銷苗栗縣觀光。

苗栗縣政府表示，今年參賽者除國內跑者，還有來自加拿大、韓國、香港等國際選手，動組別分為12公里菁英挑戰組及3公里公益體驗組共超過1600人報名參賽。Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽也延續去年結合苗栗縣視障者協進會推動公益，參賽者每跑1公里主辦單位將捐贈10元支持視障朋友就學與生活需求。

廣告 廣告

苗栗縣政府也藉由盛會行銷觀光，推薦在地的通霄神社、日落大道、心形公路等景點，歡迎參賽者認識苗栗之美，苗縣府也強調，將持續與旅宿及觀光業者合作，打造專屬苗栗的跑旅品牌。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日經亞洲：Meta撤資 台灣事實查核中心陷營運危機

桃園》中壢人心中都有1顆菜包！「菜包之都」當之無愧

高山下雪機會來了！大陸冷氣團明晚報到 急凍到下週一早上

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

