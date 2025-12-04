MIC調查：年輕族群聚集3大社群平台 世代分層更明顯

（中央社記者趙敏雅台北4日電）資策會MIC今天公布調查，網友常用的前3名社群平台，依序為YouTube、Facebook與Instagram。其中，18至24歲在Instagram、Dcard與Threads的常用比例高於所有年齡層，25至34歲次之，呈現明顯的世代分層。

資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣社群通訊行為調查，網友常用的前3名社群平台依序為YouTube（72.3%）、Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%），另外，Dcard、Threads與PTT等平台也有近2成社群用戶常用。使用平台的前5名原因，為觀看娛樂內容、親友關注交流、獲取新聞資訊、獲取消費資訊、獲取理財資訊。

廣告 廣告

資深產業分析師洪齊亞分析，已有更多年輕世代聚集在Instagram、Dcard與Threads平台上，世代分層明顯，將影響品牌企業經營社群平台的方向，業者必須根據不同平台著重於限時短篇、匿名表達或圈層共鳴等特性，調整內容的表現形式。

比較個別年齡層對社群的常用偏好，資策會MIC指出，18至24歲社群用戶在Instagram（78%）、Dcard（45.9%）與Threads（44%）的常用比例高於所有年齡層，次高為25至34歲的社群用戶。針對PTT，35至44歲常用者的比重高於所有年齡層，其次為25至34歲。

兩大主流社群平台YouTube、Facebook，分別以55至65歲、45至54歲常用者的比重最高，均達近8成。不過，YouTube在18至24歲族群中，仍有高達70.6%常用。

資策會MIC也關注社群用戶的資訊焦慮、體驗行動轉換程度。調查顯示，24.2%用戶表示會因為未查看社群，擔心錯過重要資訊而感到焦慮，個別年齡層以18至24歲會感到焦慮的比例最高，達34.9%，其次為25至34歲，為32.9%。

針對體驗貼文轉換為實際行動，有52.5%社群用戶表示會因為看到他人分享有趣的體驗，被吸引而想親自體驗，其中，25至34歲比例最高，逾6成，18至24歲比例為次高，接近6成。

在網友對通訊軟體的使用情況，資策會MIC調查顯示，89.7%網友常用LINE，而Facebook Messenger居次，為46.7%。關注不同年齡差異，LINE以45至65歲常用比例最高，約94%、18至24歲最低，為78.9%；針對Messenger，18至24歲常用比例過半，為全年齡層最高。

資策會MIC調查期間在2024年第4季，採網路調查，通訊軟體有效樣本數1068份，社群平台有效樣本數為1091份，在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：楊凱翔）1141204