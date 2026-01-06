MIC：4大產業均重視AI投資 金融與營建業導入率最高

（中央社記者潘姿羽台北6日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布科技投資調查結果顯示，金融、批發零售、營建、傳統製造4大產業均重視AI投資，又以金融業41.8%與營建業36.7%的AI導入率最高，遠高於整體平均25%，且金融業作為領頭羊，投資重點已轉向應用深化。

資策會產業情報研究所長期關注台灣產業科技投資趨勢，今天發布2025年台灣4大產業「金融、批發零售、營建、傳統製造」科技投資調查結果，解析企業「資訊支出、資訊軟體採用、資訊服務布局」現況與2026年動向。

廣告 廣告

資策會直言，金融業投入資源最多、成熟度最高，扮演領頭羊角色，投資金額也大幅領先其他產業，2025年投資金額成長4.5%，預估2026年成長7.1%。

資策會產業分析師鄭雅云觀察4大產業的資訊支出，2024年至2026年台灣4大產業的資訊支出結構「由設備轉向應用、由建置轉向優化」，其中金融業聚焦系統升級、AI應用與資安強化；批發零售業加速雲端與新業務應用；營建業以基礎更新、專案需求為主，投資偏向保守；傳統製造業受到通膨與國際政經影響，聚焦AI與系統優化。

AI時代來臨，資策會表示，AI是4大產業共同的投資重點，2025年整體產業AI導入率約25%，以金融業41.8%與營建業36.7%導入率最高，且AI應用集中於資料可取用、流程自動化等較成熟的應用面向。

支出成長方面，2025年AI導入率較低的傳統製造業與批發零售業正加快導入的腳步，AI支出成長率分別為59.9%與44%，導入率較領先的金融業與營建業在支出成長略有放緩，投資重點轉向既有系統的優化與應用深化。

不過鄭雅云提醒，目前各產業的AI導入都高度依賴外部供應商，包含金融、零售與營建業有逾7成委外，傳統製造業更有高達9成委外，顯示技術與人才、供給與需求兩端缺口有待平衡。

資策會並指出，企業導入AI後，會同步增加資安防護與監控預算，資安支出與AI應用呈正相關。觀察2025年資安支出成長，漲幅最大的是產業敏感度最高的金融業，成長26.7%，傳統製造業與營建業也有18.6%、10.1%的雙位數成長。

針對資安人力，資策會認為金融業專責化最完整，高達87.5%為專責資安人員，也是唯一沒有資訊人員兼任資安的產業，專責化程度次高的是營建業。

資安支出趨勢方面，金融、傳統製造業的投入最穩健，聚焦勒索軟體防護、進階持續性威脅（APT）偵測，以及營運持續性。營建業的支出增幅最大，主要來自智慧工地的推動；批發零售業方面，預期隨著虛實融合（OMO）與數據應用深化，資安需求將逐漸浮現。（編輯：林淑媛）1150106