MICE補助 國際會展落腳台北

大型會展不僅促進產業交流，也帶動餐飲、購物與觀光消費，創造外溢效益。

台北市觀傳局辦理一一五年第一期國際會議、展覽及獎勵旅遊（ＭＩＣＥ）補贊助，明年將有包含「二０二六國際扶輪年會」、「第三十八屆世界內科醫學國際研討會」、「台北國際電腦展」、「台北國際藝術博覽會」等多項指標性會展活動選擇台北作為舉辦地。

觀傳局表示，明年有多項指標性會展活動落腳台北，包括預計超過四萬名扶輪社員與國際賓客的「二０二六國際扶輪年會」；以及由台灣內科醫學會主辦「第三十八屆世界內科醫學國際研討會」，預計有全球超過八千名內科醫師與醫學專業人士來台參與，展現台北在承辦高端專業國際醫學會議上的國際能量與城市競爭力。

「台北國際電腦展」為亞洲最大科技盛會，匯集全球資訊科技、半導體及新創企業，鞏固台北在科技創新領域的核心地位；「台灣醫療科技展」聚焦醫療器材與生技新技術；「台北國際藝術博覽會」則以國際藝術視野活化城市文化市場，提升台北的文化影響力。這些會展活動預期吸引大量國際專業人士與觀光客，創造城市觀光與產業的雙重效益。