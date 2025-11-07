「Michael宗祠」惹議！陳柏惟失言再嗆肥料論 徐巧芯狠酸參戰

（記者許皓庭／綜合報導）網紅「館長」陳之漢近日赴中國大陸拜訪賴氏宗親會，並自稱「幫賴清德尋根」，引起各界熱議。前立委陳柏惟5日痛批此舉是「落後國家行為」，更語出驚人表示「落葉歸根的都是肥料」，並舉例「英國若弄一個Michael宗祠，麥可·喬丹（Michael Jordan）和麥可·傑克森（Michael Jackson）也要回英國祭拜嗎？」。不料，此番言論卻因誤用人名而遭糾正，最終引發輿論風暴。

圖／陳柏惟舉例「英國若弄一個Michael宗祠，麥可·喬丹（Michael Jordan）和麥可·傑克森（Michael Jackson）也要回英國祭拜嗎？」。（翻攝 3Qi.tw 陳柏惟 Facebook）

陳柏惟當天在節目《立院榮譽顧問》中指出，某人跑去中國尋找宗祠，認為因祖先來自中國就該被視為中國人，「以祖先決定國籍，是野蠻時代的思維」。他批評「血緣認同」是落後觀念，應以現代公民意識作為國家歸屬的依據。

談及政治人物常提的「落葉歸根」說法時，陳柏惟更直言：「落葉歸根的都是肥料，落地生根的才是希望與種子。想落葉歸根的，就自己回去當肥料。」他語氣犀利、話題性十足，立即成為媒體焦點。

不過，他隨後舉出「Michael宗祠」的比喻卻引爆爭議。陳柏惟說：「就同姓而已，那英國弄一個Michael宗祠，以後Michael Jordan、Michael Jackson要回英國祭拜？這像話嗎？」此言一出，大量網友留言嘲諷「連姓氏都分不清」、「英文不好硬要講」。

國民黨立委徐巧芯也在Threads與臉書發文開酸，直言：「他們的姓氏是Jackson和Jordan，不是Michael。」她更諷刺道：「這人怎麼選上立委真的讓人不明白，但為什麼被罷免倒是很明白。」並調侃《立院榮譽顧問》只是「被罷免後不要太丟臉的頭銜」，引來網友熱烈轉發。

對此，陳柏惟6日回擊表示：「抱歉，實話總是傷人，讓你只好轉移焦點，肥料們。」他更稱新聞太多被狗仔和肥料蹭，「傷了網友的眼睛請多見諒」。但這篇貼文再次引發網友洗版，批評「講錯還嘴硬」、「自己失言還要反酸」，徐巧芯也留言回應：「你是說Michael們嗎？」讓整起事件再度登上熱搜。

