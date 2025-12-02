Michael Rider以CELINE 2026春季系列揭開品牌新篇章，經典語彙融入日常之間 | BAZAAR
2025 年 1 月，Michael Rider 接任 CELINE 創意總監，為品牌揭開全新篇章。7 月 6 日於巴黎發表的首場大秀，不僅象徵一場風格宣言，更像是一封寫給 CELINE 歷史的情書。Rider 以深厚的創意根基為底蘊，重新詮釋品牌精神；他回望Céline Vipiana的傳承，凝結 TRIOMPHE 標誌、CHASSEUR 夾克、丹寧等經典語彙，並將它們轉化為一種態度——冷靜、堅定、自由。
在全新的系列中，男女裝並肩共存，如同彼此從對方的衣櫥中借來靈感，形成細膩而流動的對話。全新單品與品牌歷史交織，既熟悉又令人耳目一新。這場大秀，宣示著 CELINE 的未來方向：在傳統與革新之間，找到屬於當代的優雅節奏。
悠然自適
她隨意地坐在椅子上，彷彿抽離城市的喧囂，紅色外套顯得格外鮮明，卻不張揚，與丹寧自然消融，呈現悠然自適的氛圍。
紅色西裝外套、丹寧襯衫、男友型丹寧褲001、SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋、CELINE DISC搭扣及雙面皮帶、運動鞋、CELINE CHARMS MODERN金色飾面飾鍊及吊飾、CELINE CHARMS金色飾面項鍊、CELINE馬車圖案徽章戒指，all by CELINE。
在 CELINE 2026春季系列中，色彩不只是視覺決定，更是整個系列的敘事脈絡。黑、白、與象牙白構成了極簡而柔美的基底，像是一首冷靜卻細膩的前奏，勾勒出系列的優雅氣質。這些中性色調撐起整體的結構性之美，使畫面乾淨而精準。
與此同時，大膽的色彩被巧妙嵌入，不喧嘩、不奪目，而是以點綴、疊穿與撞色的方式，為整場秀注入流動的節奏感。兩種色彩語彙在極簡與活力之間形成微妙張力，讓系列在穩定的結構中展現出令人意外的靈動。這是一種屬於日常之間的美：簡潔卻不單調、輕盈卻不空洞，恰如當代生活的複調節奏。
鬆弛時尚
坐在椅子上休憩，鈷藍的合身褲與寬鬆的灰色衛衣，整體顯得醒目卻又看起來毫不費力，繫上絲巾作為點綴，為休閒日常妝點時尚態度。
寬鬆衛衣、鈷藍色緊身長褲、印花方巾、CELINE金色飾面心形掛鎖掛飾、羊皮革短靴，all by CELINE。
CELINE 2026春季系列的廓形語言以清晰、精準與流暢著稱。線條不僅用來描摹輪廓，也像引導視線的節奏線，讓極簡主義與柔美氣質自然融合。這一季的作品在理性與感性之間取得獨特的平衡，每件單品都以低調的力量述說著 CELINE 對現代優雅的想像。乾淨俐落的線條構成其中的核心，它們塑造出中性而沈穩的姿態，既能堅定，也能溫柔，呈現品牌一以貫之的中性優雅，並彰顯跨界、無性別的當代時尚態度。
自信氣場
斜靠著牆面，她一派輕鬆的姿態，散發著自信氣場，自然垂墜的大衣外套，與繭型剪裁的長褲與黑靴形成清晰俐落的層次感，而飛揚的方巾強調了存在感。
高領上衣、針織合身襯衫、黑色大衣、白色長褲、印花方巾、BALLET羊皮革繫帶高筒靴，all by CELINE。
系列的另一個亮點在於全新的比例語言。誇張而修長的西服外套、收束的腰線、以及寬鬆的長褲，共同勾勒出一種清新又大膽的視覺敘事。這些比例經過重新拆解與再組合，使經典輪廓獲得更自由的詮釋，讓服裝在輕盈與份量之間找到柔軟的支點。同時，蘊含巴黎魅力的衣櫥哲學在日常之間自然流動，從基礎單品出發，透過層次穿搭與高低混搭，打造既親切又精緻的都市節奏。這是一種根植於生活的優雅，而非僅存在伸展台上的造型。
完美平衡
一件簡單的T-shirt、一件俐落的西裝外套，極簡輪廓勾勒出力量，而棕色皮革包包帶來沉著的溫度，無須多餘贅飾，達到恰到好處的平衡。
COLONNE西裝外套、雙層拼接白色T恤、黑色T恤、藍色長褲、SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋、MAISON CELINE金色飾面徽章皮帶、CELINE CHARMS MODERN銀色飾面飾鍊及吊飾，all by CELINE。
在這些柔美與極簡的對話中，經典的 CHASSEUR 夾克也被重新演繹。設計師以更現代的比例與細膩結構重塑其姿態，與訂製裙褲搭配後展現多樣與優雅並存的樣貌。其立體的禮服與 A 字廓形延續了系列雕塑般的視覺語彙，每一道剪裁都像是刻意保留的呼吸，不張揚，卻以挺闊而堅定的線條暗藏力量。整體而言，CELINE 2026春季系列在不同廓形與結構之間展現出細膩而堅韌的節奏感，將 CELINE 的未來重塑為一種既內斂又深刻的美學姿態。
SOFT TRIOMPHE 手袋以精緻的手法重新詮釋品牌最具象徵性的 TRIOMPHE 徽記，將其以低調磁扣的形式融入包款輪廓，呈現含蓄卻耐看的經典氣質。全新亮澤小羊皮以天然粒面質地呈現輕柔觸感，兼具現代感與優雅靈魂。這一系列散發從容、安靜的前衛格調，不張揚地展現 CELINE 的精湛工藝與細膩美學，是日常與高級之間最平衡的姿態。
靜謐微光
她微微地坐起身，優雅地伸展著身體，簡約的黑與白，如溫柔與冷靜並存，那一抹閃耀珠光的首飾，點亮慵懶的氣質，享受靜謐的片刻。
高領毛衣、針織開衫、白色長裙、印花方巾、CELINE CHARMS MODERN金色飾面飾鍊、CELINE CHARMS HERITAGE銀色飾面飾鍊及吊飾，all by CELINE。
在CELINE 2026春季系列中，配飾成為塑造造型語言的關鍵。珠寶堆疊以更自由的方式呈現，將不同材質與形狀融合，讓佩戴者能以細節展現個人態度。絲巾則是本季最具存在感的元素，以多種繫法展現奢華與靈活性；其圖案靈感來自品牌檔案庫，以 CELINE 經典標誌拼接而成，將傳承與現代時尚自然連結。透過珠寶、絲巾與層次穿搭的結合，整體造型在簡潔中保有個性，使配飾真正成為系列中不可忽視的風格語彙。
優雅存在
近得彷彿能細數呼吸的節奏，金屬的項鍊在自然微光下閃閃發亮，沒有刻意的姿態，只是自然地斜靠於牆邊，便足以展現優雅態度。
高領毛衣、CELINE CHARMS HERITAGE銀色飾面飾鍊及吊飾、CELINE CHARMS銀色飾面項鍊、CELINE CHARMS金色飾面項鍊、CELINE CHARMS金色飾面及銀色飾面長項鍊，all by CELINE。
CELINE CHARMS 首飾系列以多樣化的形式打造屬於佩戴者的時尚語言。系列涵蓋項鍊、手鍊與胸針，每一件作品都可自由選擇是否加入掛飾，形成可依造型變化的個性化搭配方式。金色與銀色的自由混搭則延伸了更多可能性，讓配飾不再只是點綴，而是一種可隨心塑形、具有玩味的個人表達。透過這些可組合的元素，CELINE 為日常風格注入輕鬆而精緻的層次。
CELINE 2026春季系列是一場關於比例、色彩與現代感的對話。它不以高昂的語言說話，而是以細膩的平衡呈現力量。這是 CELINE 的新篇章：含蓄且優雅、沉穩卻富含情緒，在高級與日常之間找到屬於自己的節奏。
Photographs_HEDY CHANG
Realization & Text_NICOLE CHUNG
Model_HSIN YU LIU
Make-up_ANDREA CHIU
Hair_EON HSU
