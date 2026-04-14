米其林推新世代 Primacy 5 系列 全面布局油電與電動車節能胎市場

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台灣米其林宣布推出「國民神胎」Primacy 新世代系列車胎，作為米其林核心產品線，此次共推出了專為燃油車、油電車與電動車高效節能需求Primacy 5 Energy，以及專為電動車全方位性能車胎需求設計的 Pilot Sport 5 Energy，讓車款在性能與能源效率兼具的前提下，著重安全與耐用性。

在乘用車胎產品方面，2025 年式 Primacy 5 透過結構與配方優化，使濕地煞車距離較前代產品縮短 4%，磨耗里程提升 18%，其 EVERGRIP 花紋與 U 型排水溝槽設計，於新胎及長期使用後皆能維持穩定排水效率，提升濕地抓地力；2025 年上市的 Primacy 5 擴展至休旅車適用規格，提供休旅車車主新一代產品的選擇，EVERTREAD長效橡膠配方與MaxTouch壓力均勻化科技，則使輪胎在加速、煞車與轉向過程中更均勻得接觸地面，減少不規則磨耗，提升耐磨壽命與行車穩定性。

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米其林Primacy 5 Energy 採用創新的雙胎面科技，於胎面中央使用高抓地膠料配方以提升乾濕地抓地力，胎肩採用低生熱材料以降低滾動阻力，搭配全新設計的節能胎體層來提升整體能源效率，讓Primacy 5 Energy 基於Primacy 5安全、舒適與耐磨的均衡表現之上，強化了節能效率。

此外，結合變頻花紋降噪設計與第三代靜音肋條，有效降低行駛噪音提升其行進間的靜肅性，這讓Primacy 5 Energy於歐盟輪胎標籤評級中，取得濕地抓地力、滾動阻力與外部噪音三項「A」級評價。

為了回應廣大的電動車高動力輸出與車重增加所帶來的操控與續航需求，Pilot Sport 5 Energy 採用雙胎面科技，中央區域強化抓地力以承受瞬間高動力輸出；胎肩則採 Energy Passive 配方降低滾動阻力，同時透過節能胎體層優化散熱效率，降低長時間運轉所產生的熱能累積，提升整體能源使用表現。

在操控性方面，結合動態回應科技與 Grip Adaptive 配方，使輪胎在乾濕路面都能維持穩定抓地力，於歐盟輪胎標籤評級中，取得濕地抓地力與滾動阻力兩項「A」級評價。

官方指出，Pilot Sport 5 Energy 於 2025 年已經攜手 Mercedes-AMG 於義大利納爾多測試賽道完成連續八天 300 公里共 40075 公里的行駛里程，創下電動車 24 小時最長行駛里程測試紀錄。

針對高性能車胎需求，米其林與汽車製造商共同開發了 Pilot Sport S5，著重賽道抓地力，目前僅提供部分高性能車款作為原配規格。

配合2026新胎上市，台灣米其林宣布將於4月17～19日於台北三創生活園區1樓舉辦「MICHELIN安全特攻隊」沉浸式互動展覽，現場將準備六大闖關任務與情境式互動，將專業的輪胎科技轉化為輕鬆感知的趣味體驗，而民眾透過官方 LINE帳號完成挑戰任務，即有機會獲得米其林精美禮品或專屬拍貼，詳情可參考米其林官方粉絲團。