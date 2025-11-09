擷發科以奇兵佈局美國本土產業轉型｜董事長楊建盟：AI驅動硬體發展時代來臨

在新一代工業革命發展下，edge AI 已經成為不可或缺的催化劑，對此，壹哥與擷發科董事長楊建盟做了簡短訪談，他認為過去那種「買硬體、軟體半買半相送」的時間點已經過去，現如今，已經是AI需求驅動硬體發展的年代。

壹哥觀察，在 Embedded World North America 2025 期間，除了公司體質本身就是以發展硬體的廠商，像是威剛、華擎，這種「去依賴化」的發展儼然成為一種趨勢，多數台廠展示的都是系統平台，好比說華碩展示的 ProductXcelerate 藍圖，就是整合了嵌入式軟體堆疊、MosChip DigitalSky GenAIoT 模組與硬體平台，就是一種AIoT、嵌入式系統和邊緣運算的一個極佳案例，面對的就是市場上「可擴展性的要求」。映泰更攜手MemryX 展示的兩款edge AI 系統，也都是為了迎合工業轉型和嵌入式應用所準備，現場所展示的都是實際案例與平台操作範例，然後再來談硬體組合。

「以前軟體是配角、硬體是主角，所以過去客人買硬體，軟體半買半相送，現在的狀況是 AI 驅動硬體發展。」擷發科董事長楊建盟認為AI時代的局面最大的不同，就是需求帶動硬體發展，好比說禽流感或者甚至是非洲豬瘟、疏導交通等議題，這些畜牧業、甚至空拍機廠商找上擷發科，他們不會直接點名硬體規格、運算多少TOPS等等，尋求的都是「解決方案」。楊建盟透露，最近剛剛洽談的客戶，都是由擷發科提供最佳的軟硬體組合。

「AI 應用不是單一領域就能成功，它需要各種不同領域的 Know How 綁定在一起。」-擷發科技董事長 楊建盟

楊建盟認為，未來一兩年內內，這樣的狀況會更佳明朗化，擷發科除了 ASIC 與客製化晶片的設計能力之外，更重要的是擁有自主AI平台開發與優化能力。他舉過去晶圓廠產線作業員進行的晶圓檢測為例，產線的檢測人員為了貪圖方便，檢測的過程中偶爾會出現直接用雙手拿取晶圓檢測，而不是用標準的真空棒SOP，造成不必要的生產良率問題，而擷發科因為能夠同時做到影像處理、影音串流、影像補償與AI辨識，是所有比案的廠商當中，唯一成功的業者。

楊建盟透露，與擷發科競爭的這些業者不乏一線生產製造相關領域龍頭，而類似的影像辨識需要的是精確、精準的辨識，「它不是 0 分，就是 100 分」。有趣的是，那些工程師口中的「不可能」被擷發科輕鬆化為「可行」後，這些大廠反而不是商場競爭者，而是紛紛尋求與擷發科合作，原因非常簡單，投入 AI 平台開發曠日費時，是無法在短時間內與其他廠商競爭的。

這種「小兵立大功」的奇兵策略，讓擷發科迅速切中當前人工智慧產業轉型的「真空地帶」，讓業界從半信半疑、轉而信賴，從競爭轉為合作。而如今，擷發科又更進一步搶進美國的畜牧業、貨運物流交通與暴力監測需求，除了 CAPS 平台，在迎合客戶需求上，擷發科在 Embedded World North America 2025 期間，又進一步公開了多項來自客戶需求的 AIVO 平台應用。

在農漁畜牧業方面，楊建盟以法國的一個養雞場客戶為例，他們曾經花非常多時間與心力，測試過許多大廠的 AI 辨識解決方案，然而都無法真正的預防禽流感的發生，因為雞的頭很小、轉動速度很快，單一鏡頭要同時辨識一群雞是否有感冒，對於當前的 AI 辨識可謂「難上加難」，而擷發科的 AIVO 平台，能夠建立模型加以訓練，藉由熱像儀與 AI 機器人的輔助，搭配通報機器人，成功預防雞瘟。

類似養雞場這樣的合作經驗不是擷發科面對的單一個案，楊建盟發現，農業、畜牧業、漁業需要的不是高大上的AI產品組合，尤其算力越高就越耗電，對於業者日常營運成本而言，經常是不堪負荷的，因此類似法國雞農的這種「小而美」的精準解決方案，是擷發科AIVO 平台受到歡迎的主要原因，實際上該項解決方案在Embedded World North America 期間，也讓這來自台灣的擷發科，在北美農牧業受到青睞，「尤其每一頭牛身價都不菲」。

至於船運、貨運等物流產業，以及街頭暴力問題，擷發科主打 AIVO 平台，該平台以客戶需求為出發，量身打造一個軟硬體平台，包括前期的模組建立、訓練，影像與聲學、影像加上語言模型的訓練，因此實際應用面很廣泛，包括車輛違規、PCB 瑕疵檢測用 AI 複判、工廠 24 小時排煙檢測等等，在這當中一個核心的解決方案，就是他們的 AI 平台現在可以對應各種形式的鏡頭模組，小至低解析度的視訊攝影機、大至 8K 即時監控攝影機，過去物流業司機長途開車的疲勞監測、或者在車上用手機也能做到即時監測與提醒、通報。

近期擷發科又克服了魚眼攝影機系統，成功迎合電梯、辦公室、停車場等監控死角所需的「暴力監測」需求。楊建盟指出，在美國，碼頭工人是很罕見的「世襲制」，並且是受到法律支持的，所有工人要求家世清白，確認三代沒有犯罪背景，親人如果有狀況，也會被連帶牽連，就是因為這樣，碼頭工人薪水很高，美國政府透過高薪加上世襲來降低犯罪率，不容易被犯罪集團吸收，然而在管理上卻非常困難，尤其碼頭工會很強勢，因此就有船運公司找上擷發科，想要導入AI來進行違規監測甚至是暴力檢測。

有別於歐洲市場，擷發科在美國受到青睞的另一個原因是「來自台灣」，相較於歐洲，美國市場的買主比較會避諱中國製造，加上一直以來擷發科提供的便是差異化的解決方案，不僅北美的海運與畜牧業，擷發科還將搶進汽車後裝市場、與世界各國參與烏克蘭重建，因此擷發科技宣布設立北美業務團隊（MICROIP North America Team），目的就是為了更貼近在地市場需求，落實其在全球產業智慧化的佈局。楊建盟預期在這一波 AI 產業革命發展下，擷發科在 2026 年將大放異彩，初步判斷，擷發科在歐美市場營收占比可望突破五成，在營收上將有亮眼的表現。