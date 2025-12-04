繼2022年宣布停止旗下電競記憶體子品牌Crucial Ballistix之後，美光 (Micron) 稍早公告將徹底退出消費性儲存業務，意味擁有29年歷史、在DIY市場廣為人知的Crucial消費品牌將正式走入歷史。

美光宣布終結29年歷史的消費品牌Crucial，未來全面聚焦企業與商用高獲利市場

AI驅動資料中心需求激增，資源轉向高利潤市場

美光在聲明中明確指出，此決策是為了將公司資源更專注於高利潤的企業與商用市場領域。

隨著人工智慧 (AI) 浪潮驅動資料中心對記憶體與儲存空間的需求激增，美光認為必須調整策略，藉此滿足快速增長的細分市場與大型客戶需求。相較於競爭激烈且毛利相對較低的消費性市場，將產能優先供給企業端，顯然更符合美光目前的獲利目標。

相關產品銷售至2026年2月，員工將進行內部轉職

針對現有產品與用戶，美光表示Crucial品牌產品將持續銷售至2026年2月，並且強調將繼續與通路合作夥伴維持合作，同時也承諾對已售出產品持續提供保固與技術支援，確保消費者權益不受影響。

廣告 廣告

此外，對於受影響的Crucial品牌團隊成員，美光也預計提供內部轉職機會，將其重新安插至公司既有的空缺職位，降低此策略變動對員工的衝擊。

分析：一條龍優勢轉向，不與消費市場價格戰糾纏

分析認為，Crucial過去在消費市場的產品策略相對穩健保守，未必是追求極致效能或誇張外型玩家的首選。

在記憶體顆粒成本因人工智慧需求水漲船高之際，身為擁有晶圓製造一條龍實力的美光，將珍貴的顆粒產能供應給高毛利的自家企業級產品，或是直接將顆粒賣給其他儲存品牌，顯然會比自行投入經營面臨成本壓力且價格敏感度高的消費品牌更具商業效益。

未來美光將持續以Micron品牌，專注於提供伺服器、資料中心等企業級的記憶體與儲存解決方案。

更多Mashdigi.com報導：

印度政府政策大轉彎！宣布「不再強制」手機預載Sanchar Saathi防詐App

亞馬遜Alexa+導入Prime Video「場景搜尋」新功能，只要說出台詞或描述即可跳轉至電影精彩片段

亞馬遜執行長：自研AI晶片Trainium已成數十億美元規模業務，Anthropic採用逾50萬顆Trainium2晶片