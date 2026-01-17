美光今日 (1/17)宣布與力積電 (PSMC) 簽署獨家意向書，將以總價18億美元 (約新台幣580億元) 的現金，收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼科學園區的P5晶圓廠。這項收購案不僅讓美光立即獲得現成的無塵室空間以擴充DRAM產能，雙方更將展開策略合作，共同深耕記憶體後段製程與利基型產品。

美光豪擲18億美元現金！收購力積電銅鑼P5廠，擴大台灣DRAM產能佈局

30萬平方英尺現成廠房，美光「買比蓋更快」

根據美光聲明，此次收購標的包含一座現有的300mm (12吋) 晶圓廠無塵室，面積約為30萬平方英尺。這項交易預計將於2026年第二季完成，待協議正式簽署，並且取得監管核准後，美光將取得該廠區所有權。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia指出，收購現有的前段製程無塵室，將能與美光目前在台灣 (尤其是鄰近的台中廠區)的營運形成互補。在記憶體需求持續超越供給的市場現況下，這能更快速提升產能服務客戶，並且發揮營運綜效。

雙方展開策略合作：後段封測與利基型DRAM

這筆交易不僅僅是單純的資產買賣，更包含了技術與業務上的深度綁定。意向書內容顯示，美光將與力積電建立長期合作關係，重點涵蓋：

• DRAM晶圓後段組裝製程 (post-wafer assembly processing)：雙方將在此領域進行合作。

• 利基型DRAM：美光將協助力積電精進其既有的利基型DRAM產品線。

時程表：2027下半年貢獻產能

在交易完成後，美光計畫分階段將設備導入銅鑼P5廠，而力積電則會在特定期間內轉移該廠的營運。美光預期，這座新入列的晶圓廠將自2027年下半年 起，開始為公司的 DRAM 營收帶來顯著貢獻。

分析觀點

這樁收購案反映2026年半導體市場的兩個關鍵現狀：「產能焦慮」與「資本重分配」。

對美光而言，隨著AI伺服器對HBM (高頻寬記憶體) 與DDR5的需求呈現爆炸性成長，重新蓋一座晶圓廠動輒需要3到5年，緩不濟急。直接買下力積電現成的銅鑼P5廠，雖然還需要時間裝機調整，但比起從整地開始蓋廠，至少省下了一半以上的時間成本。同時，銅鑼與美光台中的後段封測基地地緣相近，更有利於打造緊密的生產聚落。

而對力積電來說，一口氣進帳18億美元現金，則有更大利益。在成熟製程競爭激烈的當下，將尚未完全填滿產能的P5廠直接變現，不僅能改善財務結構，更能透過與美光的「策略合作」，獲得技術上的支援 (特別是利基型DRAM)，這或許是力積電轉型輕資產、聚焦高毛利產品的一步好棋。

