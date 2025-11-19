繼近期調整與OpenAI的合作協議後，微軟稍早宣布將進一步分散其AI投資佈局。微軟確認將向OpenAI的競爭對手Anthropic投資高達100億美元。與此同時，NVIDIA也承諾將向這家Claude模型開發商注資50億美元。

微軟、NVIDIA合計注資150億美元押寶Anthropic，讓AI產業錯綜複雜的「循環投資」現象更加明顯

這場涉及三方巨頭的合作案，除了資金挹注外，還包含了多項交叉承諾，也讓AI產業錯綜複雜的「循環投資」現象更加明顯，甚至引發外界對於AI泡沫破裂的擔憂。

Anthropic購買Azure算力、微軟Foundry獲模型授權

作為交易的一部分，Anthropic承諾將採購價值300億美元的微軟Azure雲端運算容量，並且表示將額外簽約高達1吉瓦 (GW)規模算力。

對微軟而言，除了確保Azure訂單外，更重要的是微軟Foundry (微軟晶片代工與服務) 的客戶將獲得多款Claude模型的存取權，包含Sonnet 4.5、Opus 4.1，以及Haiku 4.5。

另一方面，NVIDIA與Anthropic將攜手讓I模型在NVIDIA硬體上的運行表現最佳化，雙方也將針對Anthropic的需求，共同優化未來的NVIDIA架構。

投資關係錯綜複雜，宛如「蜘蛛人迷因」

而這一切都發生在微軟近期剛與OpenAI更新合作夥伴關係、放寬獨家限制的背景之下。事實上，市場很快就看到了這項變動的結果：OpenAI本月初才剛與亞馬遜的AWS簽署380億美元的雲端合約，Anthropic上週也才剛在亞馬遜追加投資40億美元後，宣布將採用AWS的AI晶片。

這種情況讓人不禁聯想到著名的「互指蜘蛛人」迷因 (Spider-Man pointing meme)。現在的AI產業就像是一個巨大的蜘蛛人圈圈，彼此互相指著對方，只是在這個版本中，每根手指頭都彈射出數十億美元的資金來支撐其他的「蜘蛛人」。

儘管目前斷言AI泡沫是否即將破裂還言之過早，但這種高度循環的資金流動結構，確實讓部分觀察家對市場過熱的擔憂顯得更加合理。而NVIDIA即將公布的財報，或許能透露更多端倪。

