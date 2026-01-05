邁入2026年的第一週，微軟執行長Satya Nadella在其個人新開張的部落格「SN隨想筆記」 (sn scratchpad)中發表了對當前AI產業的最新定調，呼籲整個科技產業應該停止爭論AI究竟是產生「垃圾內容」 (Slop)的工具，還是高端體驗的神器，並且強調2026年將是AI發展關鍵的一年，重點將從「模型驅動」轉向「系統驅動」，全力衝刺應用落地。

微軟執行長：別再糾結AI生產「垃圾內容」，引來網友狂酸「Microslop」

不過，這番言論似乎未能全面獲得網友買單，社群平台上甚至出現了「Microslop」 (微軟垃圾)的嘲諷標籤。

升級賈伯斯理論：AI是「認知的鷹架」

Satya Nadella在文中引用蘋果創辦人Steve Jobs經典的「電腦是思維的自行車」 (Bicycle for the mind)理論，並且提出在AI時代裡，需要升級這個認知框架的論述，認為AI不應被視為人類的替代品，而是人類潛能的「賦能支架」 (Scaffolding)，或是認知放大工具。

Satya Nadella指出，產業目前面臨「模型過剩」的困境——技術迭代速度遠超人類消化能力。因此，2026年的戰略重心不應再是比拚誰的模型參數更大、算力更強，而是如何將這些模型組合成「協同系統」，在能源與算力資源有限的前提下，創造出對社會和地球有益的實際價值。

「無視垃圾內容」引爭議，「Microslop」成熱詞

而Satya Nadella在文中提到「我們需要走出關於『低質垃圾內容』與『高端體驗』的爭論」這句話，則是意外引發輿論反彈。

「Slop」一詞剛被韋氏詞典選為2025年度熱詞，專指AI批量生成的低品質、無意義內容。許多用戶認為，微軟旗下的Copilot正是目前網路上大量「Slop」的製造來源之一。

批評者指出，在Copilot強行植入Windows、Office，甚至進駐Outlook等服務的情況下，卻經常給出錯誤或無用資訊，執行長卻叫大家「不要糾結垃圾內容」，聽起來更像是在為自家產品體驗不佳開脫。因此，X平台上因此出現大量「Microslop」的熱門標籤，諷刺微軟強推AI卻忽視使用者體驗的作為。

事實上，Satya Nadella自己也深知Copilot的問題。據傳他在去年底曾發內部信嚴厲批評Copilot與Outlook/Gmail的整合「基本上無效」 (Basically doesn't work)，更親自跳下來督軍AI產品線的優化。

2026關鍵字：從「模型」轉向「系統」

拋開爭議， Satya Nadella的發文確實揭示了微軟在2026年的戰略轉向。

過去兩年，大家都在瘋狂訓練模型 (Model-driven)。但從今年開始，微軟將更強調「系統驅動」 (System-driven) 與「AI代理」 (AI Agents)，意味微軟希望Copilot不再只是一個會聊天的Chatbot，而是能真正串接不同軟體、幫使用者解決複雜任務的系統。

這也是微軟在面臨xAI、OpenAI等強敵環伺下，試圖用Office與Windows生態系築起的護城河。

分析觀點：用戶沒義務為「垃圾」買單

筆者認為，Satya Nadella的「系統論」在戰略高度上是正確的。當LLM (大型語言模型) 逐漸商品化，單純比拚模型分數已經沒有意義，誰能把AI變成好用的產品才是贏家。

但對於一般消費者來說，Satya Nadella的呼籲顯得有些「何不食肉糜」。用戶之所以糾結於「Slop」，是因為這些AI生成的垃圾內容已經嚴重干擾日常搜尋與閱讀體驗，而微軟作為AI領頭羊，有責任解決這個問題，而不是叫大家「跳出爭論」。

如果2026年內微軟仍無法解決Copilot生成內容的準確性與實用性問題，那麼無論「思維的自行車」理論說得再漂亮，用戶恐怕還是不願意騎上一台隨時會爆胎的腳踏車。對於微軟來說，減少「Microslop」、提升「Micro-value」，顯然才是止住批評的唯一辦法。

