微軟宣布，將其內部的「Xbox遊戲發行指南」 (Xbox Game Publishing Guide)正式對外公開，預計大幅降低遊戲開發者 (尤其是獨立開發者) 把作品帶到Xbox平台的門檻。這份先前僅供合作夥伴取用的文件，現在已開放讓所有人 (包含一般玩家) 在線上查閱。

微軟公開「Xbox遊戲發行指南」，向獨立開發者招手、降低主機開發門檻

涵蓋從前期製作到發行，鎖定PC開發者

這份指南詳述了將一款遊戲發行至Xbox生態系所需的完整流程，涵蓋從前期製作 (pre-production)，一直到最終發行 (release) 的所有環節 。

微軟表示，此決策是其新倡議的一部分，將確保「每位開發者都擁有將遊戲帶到Xbox所需的資訊」。官方也承諾將持續更新這份公開指南，並且邀請有興趣的開發者加入其微軟遊戲開發Discord社群 (Microsoft Game Dev Discord)。

此舉被外界視為微軟針對獨立PC遊戲開發者的積極招手，使其更容易評估將PC遊戲移植或同步發行至Xbox平台的可行性。

呼應次世代主機「PC化」策略

此次開放指南的舉措，也呼應微軟執行長Satya Nadella先前對於次世代主機的策略方向。

Satya Nadella在今年秋季稍早曾表示，下一代Xbox可能會「更像一台PC」。目前將主機開發的SOP (標準作業流程)公開，讓PC開發者能無縫接軌，顯然是為此一策略鋪路，有助於未來遊戲作品在PC與Xbox平台間的無縫轉移 。

在持續擴展其遊戲生態系的同時，微軟近期也正積極推動多項新服務，包含測試帶有廣告的Xbox Cloud Gaming方案，以及將AI與語音控制導入所有Windows 11設備中 。

