微軟稍早宣布，已經與澳洲基礎設施營運商IREN簽署一份價值高達97億美元、為期五年的合約，將確保更多的AI雲端運算能力，以滿足客戶對AI服務的強勁需求。

微軟斥資97億美元與前身為比特幣礦商的IREN簽署五年合約，確保NVIDIA GB300 AI運算力

此舉是微軟繼上個月與雲端新創業者Nscale達成協議後，再次為確保AI基礎設施所進行的大規模採購。

鎖定GB300運算力，IREN將向Dell採購58億美元設備

根據協議，此合約將讓微軟取得採用NVIDIA GB300 GPU所建構的運算基礎設施。IREN計畫在2026年期間，於其位於德州柴爾德雷斯 (Childress) 的設施分階段完成佈署，該設施規劃將支援高達750 MW (百萬瓦) 規模的運算容量。

為此，IREN也表示將另外斥資約58億美元，向Dell採購所需的GPU與相關設備。

微軟積極擴充AI基礎設施

微軟近期在確保AI運算力方面動作頻頻，例如在今年10月時候，微軟才剛為其Azure雲端服務推出首個採用NVIDIA GB300 NVL72系統的生產叢集，該系統專為推論模型、代理式 AI (agentic AI) 與多模態生成式AI進行最佳化。

此外，微軟在10月也剛與Nscale簽署協議，計畫採購約20萬顆NVIDIA GB300 GPU，預計佈署於歐美四座資料中心。

IREN：從比特幣挖礦轉型AI獲利豐厚

值得注意的是，IREN的背景與CoreWeave等新興AI雲端供應商相似，最初也是一家比特幣挖礦營運商。在意識到其擁有的大量GPU，更適合用於AI工作負載需求，並且從中受益，甚至能取得更大獲益之後，IREN變從原本聚焦比特幣挖礦的營運模式，轉變成提供AI運算資源服務業者。

根據彭博新聞報導指稱，IREN執行長Daniel Roberts預期，此次與微軟的交易僅佔用該公司總算力吞吐量約10%，但預計每年將可產生約19.4億美元的年化收入，凸顯AI業務當前的驚人回報率。

而跟IREN一樣，微軟先前合作的Nscale，前身為比特幣礦商Arkon Energy的一部分，同樣隨著AI工作負載算力需求激增，因此在2022年自Arkon Energy拆分，成為AI基礎設施提供商。

