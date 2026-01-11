微軟在CES 2026同期間舉辦的NRF 2026零售展會活動上宣佈推出「Copilot Checkout」功能，正式將購物車直接整合進Copilot介面中，試圖讓使用者的衝動購物不再被跳轉網頁的繁瑣流程給打斷。

微軟讓Copilot變身購物助理，「Copilot Checkout」整合支付功能、對話中即可一鍵下單

省去跳轉網頁，對話窗內完成結帳

Copilot Checkout的核心概念相當直觀：縮短從「想要」到「擁有」的路徑。透過與PayPal、Shopify、Stripe，以及Etsy等支付與電商平台串接，使用者在與Copilot對話過程中若看到心儀的商品，可直接在AI介面中完成購買與支付流程，完全無需被導引至外部的零售商網站。

目前的合作夥伴包括Urban Outfitters、Anthropologie與Ashley Furniture等知名品牌。微軟強調，雖然介面由微軟控制，但實際的交易紀錄 (Merchant of Record) 仍屬於零售商，因此商家依然能取得客戶數據，不會被平台完全架空。

AI購物的便利與隱想

這並非AI首次嘗試介入購物流程。OpenAI數個月前也推出了類似的購物助理功能，但當時OpenAI仍建議使用者回到商家網站確認價格與庫存，以避免AI產生「幻覺」提供錯誤資訊。

相比之下，微軟此次推出的Copilot Checkout似乎對自家的整合更有信心，主打「完全避開商家網站」的體驗。不過，相關看法也指出若AI產生幻覺，把你想買的烘衣紙 (Bounce dryer sheets) 買成了一座巨型充氣城堡 (Bounce house)，這筆帳該怎麼算？而微軟尚未針對防呆機制與具體資金處理流程做出詳細說明。

推出時程

目前Copilot Checkout功能已經開始在美國地區陸續推出，雖然看起來只是將十年前Amazon Dash Button的概念換成AI新包裝，但隨著對話式商務 (Conversational Commerce) 的興起，這無疑是微軟試圖將龐大的Copilot流量變現的重要一步。

