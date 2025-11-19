微軟稍早舉辦的Ignite 2025年度開發者大會，主軸聚焦於「AI生命週期」的完整賦能，從底層模型到終端應用，協助企業成為「前瞻企業」 (Frontier firms)。而在會中，微軟宣布了一系列針對Microsoft 365 Copilot的重大升級，不僅導入了全新的「Work IQ」智慧層與「Agent Mode」 (代理人模式)，更確認將整合OpenAI的GPT-5、Sora 2，甚至Anthropic等多樣化模型，並且推出專為管理AI代理設計的Microsoft Agent 365平台。

微軟Ignite 2025：Copilot再進化、導入Work IQ、Agent Mode，整合GPT-5與Sora 2

導入GPT-5與Sora 2，Work IQ強化上下文理解

為了滿足不同工作場景的需求，微軟宣布將最新模型引入Copilot，包括GPT-5、具備電腦操作能力的Computer-Using Agent (CUA)，以及次世代AI影片創作模型Sora 2。此外，微軟也開放Anthropic模型供用戶選擇，打破了僅依賴OpenAI的限制。

廣告 廣告

而全新的「Work IQ」則被視為Copilot的大腦升級。它能深度理解使用者的工作脈絡 (如郵件、文件、會議)，並且整合個人工作習慣與協作關係。透過Work IQ，Copilot不再只是被動回應，而是能主動預測下一步行動，並且建議最適合的Agent來完成任務。

Office全面導入Agent Mode，手機也能語音互動

在應用層面，微軟正式在Office應用程式中推出Copilot Agent Mode。

• Excel：可自由選擇使用Anthropic或OpenAI的推理模型進行複雜運算。

• Word/PowerPoint：透過Agent協助生成高品質文件與簡報 (PowerPoint目前需透過Frontier計畫搶先體驗)。

• Outlook：支援語音操作與單鍵快速指令 (如「摘要並回覆」)，預計在2026年初推出能理解收件匣與行事曆內容的預覽版。

此外，Sora 2也將被整合進工作場景，透過Create功能，使用者可直接製作行銷或社群短影片。

Agent 365：解決「影子 IT」問題，統一管理AI代理

隨著IDC預估2028年企業將佈署超過13億個AI Agents，管理與安全性成為一大隱憂。為此，微軟推出了全新的「Microsoft Agent 365」平台。

Agent 365將讓企業能觀測、管理，並且保護所有的AI Agents，無論其是由微軟平台、開源框架或第三方平台建構。此平台整合了Defender、Entra、Purview等安全方案，提供註冊中心、存取控制、可視化儀表板與安全性偵測等核心功能，確保AI Agents不會成為企業內部的「影子IT」。

針對中小企業推Copilot Business，月費21美元

為了讓更多企業能負擔AI轉型成本，微軟也宣布推出專為300人以下中小企業打造的Microsoft 365 Copilot Business方案，訂閱費用為每位用戶每月21美元，預計於今年12月正式推出。

同時，微軟也推出了Foundry IQ與Fabric IQ，協助AI Agents更精準地理解企業數據與商業運作邏輯，並且透過Microsoft Agent Factory提供企業打造專屬AI Agents的一站式服務。

更多Mashdigi.com報導：

前Intel執行長Pat Gelsinger引領7家新創來台建立生態合作，攜手台積電、日月光等大廠攻次世代運算

紅海飛彈攻擊、地緣政治風險加劇，Meta 2Africa、Google Blue-Raman海底電纜計畫傳延遲

Meta推出「內容保護」工具，Facebook創作者可自動追蹤遭盜用Reels、決定封鎖或加上歸因