雖然Windows on Arm (WoA) 設備在近年來效能突飛猛進，但「軟體相容性」與「原生應用數量」始終是開發者與企業用戶心中的一根刺。為了徹底解決這個歷史包袱微軟似乎打算用上現在最火紅的武器——生成式AI。

微軟秘密開發「Project Strong ARMed」！用生成式AI自動將x64編碼程式無痛移植到Arm架構平台

根據Windows Latest網站報導，微軟內部正在推進一項代號為「Project Strong ARMed」的神秘計畫。這項計畫隸屬於微軟的「體驗與設備」 (Experience & Devices)事業部，其核心目標相當宏大：利用生成式AI與自動化程式分析技術，打造一套智慧系統，將原本專為x64架構編寫的龐大軟體編碼內容，自動且高效地遷移至ARM64架構環境使用。

告別手動移植地獄，AI工程師來代勞

對於許多擁有數十年歷史的軟體專案來說，要將基於x64指令集的編碼移植到Arm平台，往往意味著需要投入大量工程師人力進行手動重寫與除錯，這是一項艱鉅且枯燥的工程。

根據曝光的招聘資訊顯示，Project Strong ARMed招募的工程師將負責設計可擴展的系統，結合生成式AI技術，讓機器自動理解舊有代碼邏輯，並且將其「翻譯」成能在Arm設備上原生運行的版本。這有點像是讓AI擔任「軟體工程智慧體」 (Software Engineering Agents)，主動解決架構轉換的難題。

劍指伺服器市場，與Cobalt 100晶片連動

值得注意的是，這項計畫並非僅為了消費端的Surface筆電而生，報導指出它將與微軟自研的Cobalt 100 Arm伺服器晶片緊密結合。

這意味著Project Strong ARMed目前的首要任務，很可能是為了協助微軟內部的Azure雲端服務與企業級應用進行軟體遷移。畢竟微軟許多核心軟體服務仍建構在x64架構上，若能透過AI快速將這些軟體服務搬遷至更省電、效率更高的Cobalt 100 Arm伺服器上運行，將能為微軟節省可觀的營運成本。

分析觀點：從「模擬」走向「原生」的關鍵拼圖

筆者認為，Project Strong ARMed的戰略意義相當重大。

過去Windows on Arm依靠Prism等模擬技術來執行x64軟體，雖然方便但有效能折損。蘋果先前也曾藉由Rosetta 2模擬過往針對x86架構打造應用服務運作環境，但實際上還是過渡時期的手段，藉此讓開發者、使用者更快移轉到Arm架構環境，甚至後續更提出轉換工具，讓開發者能將x86架構運作遊戲更快移轉到當前以Arm架構發展的Mac硬體環境。

而微軟這次的思路是從「原始編碼」 (Source Code) 層面著手，利用AI直接產出原生的Arm代碼。

如果這套技術未來成熟並整合進Visual Studio或GitHub Copilot 開放給一般開發者使用，將能大幅降低開發者支援Windows on Arm 的門檻。要讓Arm版Windows真正起飛，不能只靠Qualcomm高通或聯發科等業者晶片，軟體生態的「自動化搬遷」或許才是最後一哩路。

