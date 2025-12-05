Miffy粉要暴動了！ 7-11獨家推86款限定周邊萌到犯規

米飛兔粉絲的荷包真的要守不住了！來自荷蘭的超萌巨星Miffy即將迎來70週年，7-ELEVEN宣布將於12月10日下午3點起，強勢推出「Miffy 70週年紀念」精品集點活動，一口氣端出超過86款限定周邊，企圖搶攻年底聖誕節交換禮物的商機。

這次活動不僅品項超多，價格更是親民，最低只要199元起就能入手，其中還有22款是小七獨家開發，完全不讓粉絲有喘息的機會。

純白系家電美哭 行李箱、快煮壺質感爆棚

這次周邊設計走一個「純白簡約風」，不像以往卡通周邊花花綠綠，而是主打低調質感，放在家裡也不突兀。為了讓大家在聖誕趴踢拿出最厲害的禮物，首推加購價1699元的「21吋線條防撞行李箱」，純白外型搭配加厚材質與海關鎖，帶出國絕對是焦點。

廣告 廣告

另外，還有租屋族必備的「Giaretti 2L雙層不鏽鋼快煮壺」（1099元）、超能裝的「收納籃3入組」（699元）以及「智慧感應垃圾桶」（499元），全都是白色系，擺在家裡瞬間提升品味，實用度滿分。若是預算有限，299元的「Miffy & Boris餐具系列」也是高CP值的選擇 。

鬱金香蕾絲包太仙 辦公室療癒小物必收

除了居家用品，這次的包款更是讓少女心噴發！呼應Miffy家鄉荷蘭是鬱金香之都，特別推出了「鬱金香蕾絲手提包」與「花朵蕾絲肩背包」，立體蕾絲設計既硬挺又優雅，揹出門回頭率超高。

對於每天厭世的上班族，也有多款辦公桌神器，像是「桌面旋轉收納盒」、「繽紛票卡夾」以及超萌的「保溫杯」，讓Miffy陪你度過厭世的工作時光。回家卸妝或是追劇累了，還有「大臉米飛眼罩」和「立體造型髮帶」可以寵愛自己，這次活動從12月10日起限時快閃購，想入手的粉絲動作要快！

【7-ELEVEN全店「Miffy70週年紀念」精品快閃活動】

快閃購

活動日期：2025年12月10日(三) 15:00起至2025年12月31日(日)止。

活動辦法：活動期間限時限量販售，不限消費金額報手機直接買。

小七集點卡集點加價購

活動時間：2026年1月1日(四) 15:00起至2026年2月24日(二)止。

活動辦法：uniopen會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。