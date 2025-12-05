Miffy 70周年限定快閃店 進駐南灣

深受全球粉絲喜愛的荷蘭童書角色Miffy（米飛兔）迎來70歲生日，Kinokuniya書店特別在Santana Row開設全新Miffy 70周年限定快閃店，從即日起營業至12月31日，成為南灣假期最吸睛的打卡點之一。

快閃店位於377 Santana Row #1105，提供多款Kinokuniya書店獨家商品，包括文具、毛絨玩偶、收藏模型、藝術印刷品等，吸引不少粉絲搶購。活動期間更推出多項限量福利：單筆消費滿30元可獲得三張Miffy特別貼紙；現場提供免費著色明信片；並設置拍照牆及三款限定章，可以蓋章收藏。快閃店將於聖誕節當天休息。

Miffy由荷蘭作家兼插畫家布魯納(Dick Bruna）創作於1955年，以簡潔線條、明亮色塊與治癒感十足的表情聞名。初登場於Bruna為孩子講睡前故事時誕生的小兔形象，之後成為世界級的兒童文學角色。至今Miffy作品已被翻譯成逾50種語言、銷售超過8500萬冊，其簡約美學更成為設計界經典，深受成人與孩童喜愛。

此次快閃店也展示Miffy × Kinokuniya 70周年聯名系列，呼應即將到來的Kinokuniya書店100 周年，象徵兩大文化品牌的跨時代合作。

活動首周吸引不少親子與年輕族群前來。陳小姐帶著孩子逛完後表示：「一進門就很療癒，Miffy的東西看起來都很乾淨、很快樂，小朋友也很喜歡。」

南灣大學生Emily則說，她原本只是經過 Santana Row：「結果看到店門口的大Miffy就進來了。最喜歡店內的限定章，很有收藏價值。」

Miffy 70周年快閃店預計營運至年底，成為灣區今年冬季少見結合文化、設計與節慶氛圍的期間限定景點。

