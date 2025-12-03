Miffy 70週年紀念 小七逾86款限定周邊商品開賣

【緯來新聞網】來自荷蘭、萌翻全球的可愛Miffy米飛兔 70週年紀念週邊精品再度激發粉絲少女心。超商7-ELEVEN全店精品自12月10日下午3點起推出全新一波「Miffy70週年紀念」精品集點活動，以「實用生活用品」、「療癒配件」兩大主題為開發靈感，推出逾86款周邊商品，其中有22款為7-ELEVEN獨家開發銷售，商品皆為限量販售。

7-ELEVEN全店精品開賣逾86款限定周邊商品。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN表示，此次推出逾86款限定周邊商品，價格最低從199元起，除了以Miffy繪本中的簡約童趣風格為主，更延續了一貫經典白色miffy為主，低調不搶眼的風格，可以融入各種生活場景。因應聖誕節、跨年等年末交換禮物商機，7-ELEVEN準備了眾多熱銷商品，首先就是經典不敗，以純白色系領軍的收納籃3入組、立體造型存錢筒、不鏽鋼快煮壺、感應垃圾桶及線條防撞行李箱等，從699元到1699元，還有Miffy&Boris餐具系列整組299元。

續一貫經典miffy低調不搶眼的風格，可以融入各種生活場景。（圖／7-ELEVEN提供）

另外，呼應Miffy家鄉為鬱金香之都荷蘭，此次7-ELEVEN推出「miffy鬱金香蕾絲手提包/肩背包」與「miffy花朵蕾絲肩背包」，結合立體花朵圖樣與經典頭像，外出最搶眼；搭配行李箱的絕佳組合「miffy行李收納袋3入組」有三種尺寸讓行李箱視覺整齊劃一，視覺上更添療癒。

7-ELEVEN全店精品開賣逾86款限定周邊商品。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN同步推薦妝點房間、租屋處像是「開心米飛擦手巾」、「米飛去郊遊地墊」、「Boris抱米飛絨毛玩偶30公分」以及「皇冠米飛抱枕」等超萌居家商品；卸妝洗臉或休息還能搭配「大臉米飛眼罩」、「立體造型髮帶」使用，宅家也要寵愛自己。

此次周邊商品推出許多實用小家電。（圖／7-ELEVEN提供）

看準Miffy米飛兔粉絲族群廣泛，尤其又以女性族群間最受到歡迎。實用的「保溫杯」、「繽紛票卡夾」及「桌面旋轉收納盒」等實用辦公桌必備用品絕對不可少，還有時下最潮流的娃包還有黑格紋、黃格紋2款可選擇，放入Miffy小吊飾成為包包最亮眼配件，同步還有超可愛的「線條大頭肩背包」、「漫遊絨毛背包」。

