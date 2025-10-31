MIH剖析電動車5大市場演進中 台廠卡位生存賽起跑

電動車5大市場各自演進，MIH提醒供應鏈要切入市場必須要跟進升級。

《MIH雙月刊》本（10）月正式出刊，針對中國、歐洲、墨西哥、印度以及日本的電動車市場和現況進行分析，也提醒會員要就市場發展找尋應對之道。不僅如此，電動趨力革命、產業價值鏈重塑、稀土替代與供應鏈自主化等3大挑戰都推動著供應鏈必須提前因應，台灣供應商更得從「模組供應商」升級為「系統整合夥伴」，才能生存下去。

全球電動車市場發展不一，供應鏈要切入市場自然要有所掌握。MIH分析現況指出，中國為新技術量產最快的舞台、歐洲則是高階驗證場域、墨西哥政策加持成為北美供應鏈的製造承接點、印度以在地化政策推升多元需求，而日本則走出漸進而穩健的技術路線。

面對電動車市場的演變，說明台灣廠商要跟進應對，思考中國的「規模化競爭」、歐洲的「技術門檻」、墨西哥的「政策驅動在地化」、印度的「多車種拉動」以及日本的「效率+韌性模式」，才能在全球市場重組中找到持續立足之道。

同時，MIH點出3大趨勢與挑戰，首先從電驅動力革命切入，探討軸向磁通電機（AFM）與無稀土技術的雙軌並進，其中，AFM以其極致功率密度成為高性能車款的選擇，而無稀土電機則因應稀土供應鏈風險成為主流OEM的佈局方向。

第2大挑戰則是產業價值鏈重塑，全球競爭已轉向系統協同的較量時代，車廠追求電機、驅動控制、散熱設計與軟體演算法的全面協同解決方案。也就是說，台灣供應商必須從「模組供應商」升級為「系統整合夥伴」，才能生存下去。

最後的挑戰則是稀土替代與供應鏈自主化，中國壟斷稀土供應鏈，引動歐美各國積極應對，MIH提醒會員廠商必須在材料多元化、在地供應鏈整合與國際協作之間找到平衡，以降低對單一來源的依賴。

MIH董事長劉揚偉更在MIH會員交流會中道出，希望透過建立「電動車生態圈聯盟」，降低電動車產業的進入門檻，並希望透過標準化、模組化與平台化，加速台灣供應鏈的商業落地，最終串聯為全球市場的「出海口」。

同時為了實現「出海口」願景，MIH提出了4大服務支柱：標準化的制定與參與、技術協作與產業曝光平台、推廣通路、提升會員價值。

