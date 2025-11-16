Mile與Apo廚房攜手做羹湯 道地泰式料理慰勞冒險夥伴

Apo（前排左）、陳妤、黃宣（後排左起）、Mile和陳柏霖在追憶橋自拍留念。（出去一下提供）

「泰國男神CP」Mile與Apo在《出去一下WHAT A TRIP》玩得太開心，決定秀一手廚藝，用道地泰式料理來慰勞一同冒險的獵人夥伴陳柏霖、YELLOW黃宣和陳妤。除了Mile與Apo的家鄉菜，陳柏霖也接連端出美味的海鮮及野味料理，16日的節目瞬間從冒險節目變身美食節目，看得觀眾大流口水。

Mile和Apo在廚房挽起袖子打算大顯身手，不過Apo先是一陣瞎忙，之後竟然用削蘋果的方式來削青木瓜皮，讓Mile看了啼笑皆非，寵溺地接手過來。Mile負責做家鄉味的青木瓜沙拉，他刀工精湛，青木瓜切絲信手捻來，調味時也很細心，嗜辣的他看到辣椒很開心，但讓陳柏霖、黃宣試吃生辣椒後看到兩人被辣到噴火，就自動減少了辣椒的份量。Apo則炒了一道打拋豬肉，因為廚房裡沒有泰國羅勒，原本很遺憾覺得少了一味，但憑著其他豐富的香料，仍然做出人人稱讚的美妙滋味。

廣告 廣告

黃宣（左起）、Mile、Apo與陳柏霖在基督城市區中尋找線索。（出去一下提供）

問他們平常會料理嗎？Mile笑說：「有時候會做，但大概十年前吧。」Apo則帶著謎之自信表示：「平常大家都叫我『阿波師』！」想不到一開始亂削木瓜皮的Apo做起料理居然架式十足，完成打拋豬肉後，又加碼了一道泰式炸蛋，他得意表示這是他老家的家常菜，每天餐桌上都會有。對料理最拿手的陳柏霖，在冰箱裡找到一袋新鮮的淡菜，於是身為廚房小幫手的黃宣、陳妤就擔綱起刷洗淡菜以及打雜的工作。在備菜同時，陳柏霖又發現冰箱裡有一份鹿肉，從沒料理過鹿肉的他決定用快炒的方式處理，加上孜然調味，完成一道充滿野味的料理。

自從加入《出去一下WHAT A TRIP》，Mile與Apo一路與陳柏霖、黃宣、陳妤相處下來，留下了無數難忘的經歷，Apo難掩熱情地說：「我真的超愛他們！陳柏霖、黃宣和陳妤對我們以及對整個團隊都非常好，他們總是帶著很多正面的能量以及親和力，造就他們成為全球的大明星。他們帶我們融入這個氣氛，讓大家成為了朋友，我們就像在拼圖一樣，每分每秒一起創造出這些難忘的時光。」Mile也認同：「整個過程都太棒了，我根本無法選出哪一刻是最難忘的。」

養足精神，隔天一行人展開基督城市區探險，首先來到紀念一、二戰紐西蘭勇士的追憶橋，找到了透露著線索的幾張照片後，便開始在市區內抱著隨遇而安的心態邊找景點邊城市觀光，陳妤笑說：「我以前的旅遊也都是這樣，喜歡四處看看、到處跟不同的人講話。」

更多中時新聞網報導

NBA》柯瑞復甦飆46分 勇士斷馬刺3連勝

TPBL》滿場球迷加持 洛夫頓領戰神退國王

MLB》MVP 大谷全票連莊 賈吉險勝羅雷