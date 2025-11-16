Mile與Apo廚房攜手做羹湯 道地泰式料理慰勞冒險夥伴
「泰國男神CP」Mile與Apo在《出去一下WHAT A TRIP》玩得太開心，決定秀一手廚藝，用道地泰式料理來慰勞一同冒險的獵人夥伴陳柏霖、YELLOW黃宣和陳妤。除了Mile與Apo的家鄉菜，陳柏霖也接連端出美味的海鮮及野味料理，16日的節目瞬間從冒險節目變身美食節目，看得觀眾大流口水。
Mile和Apo在廚房挽起袖子打算大顯身手，不過Apo先是一陣瞎忙，之後竟然用削蘋果的方式來削青木瓜皮，讓Mile看了啼笑皆非，寵溺地接手過來。Mile負責做家鄉味的青木瓜沙拉，他刀工精湛，青木瓜切絲信手捻來，調味時也很細心，嗜辣的他看到辣椒很開心，但讓陳柏霖、黃宣試吃生辣椒後看到兩人被辣到噴火，就自動減少了辣椒的份量。Apo則炒了一道打拋豬肉，因為廚房裡沒有泰國羅勒，原本很遺憾覺得少了一味，但憑著其他豐富的香料，仍然做出人人稱讚的美妙滋味。
問他們平常會料理嗎？Mile笑說：「有時候會做，但大概十年前吧。」Apo則帶著謎之自信表示：「平常大家都叫我『阿波師』！」想不到一開始亂削木瓜皮的Apo做起料理居然架式十足，完成打拋豬肉後，又加碼了一道泰式炸蛋，他得意表示這是他老家的家常菜，每天餐桌上都會有。對料理最拿手的陳柏霖，在冰箱裡找到一袋新鮮的淡菜，於是身為廚房小幫手的黃宣、陳妤就擔綱起刷洗淡菜以及打雜的工作。在備菜同時，陳柏霖又發現冰箱裡有一份鹿肉，從沒料理過鹿肉的他決定用快炒的方式處理，加上孜然調味，完成一道充滿野味的料理。
自從加入《出去一下WHAT A TRIP》，Mile與Apo一路與陳柏霖、黃宣、陳妤相處下來，留下了無數難忘的經歷，Apo難掩熱情地說：「我真的超愛他們！陳柏霖、黃宣和陳妤對我們以及對整個團隊都非常好，他們總是帶著很多正面的能量以及親和力，造就他們成為全球的大明星。他們帶我們融入這個氣氛，讓大家成為了朋友，我們就像在拼圖一樣，每分每秒一起創造出這些難忘的時光。」Mile也認同：「整個過程都太棒了，我根本無法選出哪一刻是最難忘的。」
養足精神，隔天一行人展開基督城市區探險，首先來到紀念一、二戰紐西蘭勇士的追憶橋，找到了透露著線索的幾張照片後，便開始在市區內抱著隨遇而安的心態邊找景點邊城市觀光，陳妤笑說：「我以前的旅遊也都是這樣，喜歡四處看看、到處跟不同的人講話。」
更多中時新聞網報導
NBA》柯瑞復甦飆46分 勇士斷馬刺3連勝
TPBL》滿場球迷加持 洛夫頓領戰神退國王
MLB》MVP 大谷全票連莊 賈吉險勝羅雷
其他人也在看
泰國男星走進把「青木瓜當蘋果削皮」 黃宣被辣到噴火
泰國男星Mile與Apo在實境節目中玩得意猶未盡，乾脆走進廚房「開桌」慰勞同伴陳柏霖、YELLOW黃宣與陳妤；兩人分工上陣，Apo先在檯前手忙腳亂，竟把青木瓜當蘋果削皮，Mile見狀寵溺接手，刀起刀落把青木瓜切成勻細長絲，家鄉味青木瓜沙拉隨即成形。嗜辣的他試味時見陳柏霖、黃宣被生辣椒「辣到噴火」，立刻調低辣度；Apo則補上一盤打拋豬肉，雖然少了泰國羅勒，但靠著其他香料一樣香氣四溢。Yahoo娛樂訊息 ・ 5 小時前
賴清德.李洋「小試身手」跳Locking！ 凱道變舞台「有意義」
街舞大賽總統盃，16日凱道盛大登場。總統賴清德週末與運動部長李洋，一早都現身挺街舞，甚至還現場隨著音樂，一起學Locking，跳得相當有架勢。而賴清德致詞時，還特別強調，這次決賽在凱道舉辦，就是把過去...華視 ・ 2 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 2 小時前
等了10年! TWICE下週末世運開唱 高雄"城市應援"點亮藍燈
南部中心／陳姵妡 劉安晉 高雄報導韓國女團TWICE，將於11月22到23號在高雄世運主場館演出，宣傳前哨戰，已悄悄在高雄街頭曝光，除了百貨公司秀出超大LED看版，舉辦快閃店活動外，民眾也發現包含大港橋、流行音樂中心、美麗島捷運站等，都悄悄點上藍色燈光，化身藍色城市，來替TWICE應援。民視 ・ 1 天前
陳柏霖挑戰「鹿肉快炒」 加入調味秘辛驚豔泰國男CP
泰星Mile、Apo 與陳柏霖、黃宣、陳妤在實境節目《出去一下 WHAT A TRIP》中展現超反差魅力，最新一集中眾人挑戰下廚任務，互動笑料不斷。被問到平時會不會料理時，Mile靦腆笑說：「偶爾，但大概十年前吧。」反倒是自信滿滿的Apo說自己平常被叫「阿波師」，沒想到一開始削木瓜皮還手忙腳亂，正式自由時報 ・ 9 小時前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
邰智源搭羅時豐主持麥卡貝新節目 名單還驚見《木曜》女班底
由麥卡貝網路電視打造的料理實境節目《真料理兩鍋論》今公布主持卡司與主視覺，由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。節目中主持群將分成兩組PK，親自上山下海尋找稀有食材、拜訪超強主廚，挖出傳奇秘方，只為端出最完美、最真實的料理。自由時報 ・ 6 小時前
「國高中10點上課」教育部駁回！他嘆台灣學生太累 網卻搖頭：看看中韓
日前有民眾提案，國、高中生上課改為早上10點到校，下午4點放學；還有全面移除非必要多元課程，提案獲萬人附議成案。13日教育部做出回應，針對到校時間改到早上10點，由於延後上課時間涉及課綱節數、家長接送等多方面「不宜貿然推動」；許多人認為台灣小孩太累了，不過也有人對比亞洲鄰國，直言「你先去看中國然後再看韓國，一山還有一山高」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭煌奇自爆飆車被開紅單 揪李炳輝一起「目中無人」
這次蕭煌奇為了推出台語新專輯，特別與李炳輝攜手帶來跨世代合作曲〈輝煌旅行社〉，幕後故事同樣精彩可期，蕭煌奇為這首歌親自登門拜訪，得知李炳輝因中風後行動不便而猶豫，他毫不氣餒地笑說：「沒關係啦，我們一句一句慢慢錄！」真誠又有耐心的邀請，最終促成這組「雙金曲...CTWANT ・ 6 小時前
楊丞琳出道25年實現夢想 返台開唱進度曝光
在25周年前夕推出的專輯《有且》，對楊丞琳而言意義非凡，這張探討「存在」主題的作品，是她對自我認知的一次總結，她曾經歷矛盾與自我懷疑，但最終將這些內化，深刻意識到自己是「有且僅有」的存在，她相信這種感受能引發廣泛共鳴：「不管我們的職業是什麼，我是不是站在舞...CTWANT ・ 6 小時前
Andy老師入行10年首拿獎 高喊「王崇睿，你真的很棒」
第七屆走鐘獎15日舉行頒獎典禮，「年度個人創作者獎」由Andy老師拿下，他上台致詞一度哽咽，提及在YT圈10年了，做了2個2百萬頻道，現在才拿到第一座走鐘獎。今（16）日中午，Andy老師在臉書首發聲，坦言拿到走鐘獎《年度個人創作者獎》對他來說，今年真的是不可思議的一年，也是人生很大的轉折，「走上這自由時報 ・ 6 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 17 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 49 分鐘前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前