Mimi趙娟週健康亮紅燈！離開經紀公司 台灣應援未定

韓籍啦啦隊成員趙娟週。（圖／中時資料照）

韓籍啦啦隊女神「Mimi趙娟週」，自2024年起展開來台應援生涯，因籃球、棒球雙棲表演以及姣好外型，迅速累積高人氣，成為球迷與觀眾矚目的焦點。不過今（12日）趙娟週原屬經紀公司2S SPOTAINMENT正式發布聲明，宣布雙方已於2025年12月31日結束合作關係，結束兩年的台灣演藝合作。公司指出，趙娟週因健康狀況異常，希望在冬季期間盡量休息，因此今年冬季僅完成既有行程，未安排其他活動，雙方也因此和平協商，尊重她的決定，並給予最誠摯的祝福。

2S SPOTAINMENT在聲明中表示，過去兩年與趙娟週共同努力的每一刻都非常珍貴，感謝她為公司和球迷帶來的努力與熱情，也期盼未來若有機會，能再次合作。公司強調，趙娟週在台灣舞台上的表現不僅為球隊加油助威，也成為粉絲們喜愛的娛樂焦點，留下許多美好回憶。儘管專屬合約已結束，公司仍祝福她未來一切順利，生活與事業皆能順心如意。

消息一出，粉絲紛紛在社群平台留言表達祝福，並感謝她在台灣的陪伴。「很高興有緣認識可愛的企鵝，不管在球場還是直播間總是帶給我們滿滿歡樂回憶。謝謝Mimi用心的陪伴，也謝謝2S公司給予她來台發展的機會。希望Mimi重新充飽電後，再回歸。」另一位粉絲則說：「好聚好散，謝謝2S與Mimi帶給大家的美好回憶。身為Mimi team的我，這隻企鵝在哪裡，我就在哪裡。」

新賽季是否能看到趙娟週持續應援也成為粉絲與媒體關注的焦點。南珉貞也在社群留言：「台南mimi，你是我永遠的對手。」粉絲們則表示，「我們等Mimi恢復健康再回來，我們永遠歡迎妳，加油！」

