Mimi趙娟週「消失台灣應援」原因曝！經紀公司證實解約

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女孩「Mimi」趙娟週與南珉貞、安芝儇為同一經紀公司，2024年來台發展後累積高人氣。不過她去年結束統一獅的棒球賽季後，本季未現身職籃PLG桃園璞園領航猿的應援，引發外界猜測是否已離隊，而今(12)日經紀公司2S SPOTAINMENT也發出聲明，證實雙方合作結束。

趙娟週最後一次在台灣公開露面是去年10月24日與南珉貞、Mingo出席車商活動，這之後還傳出經紀公司不幫她接工作等傳聞，如今經紀公司則宣布與趙娟週經紀約只到去年12月31日。

經紀公司表示，趙娟週於2025年8月因健康狀況異常，向公司表達希望於冬季期間盡量休息之意願，基於此原因，今年冬季除既有已約定之行程外，未再另行安排其他活動。

其後依趙娟週本人的意願，雙方於合約期滿日同步結束合作關係，公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福，經紀公司也表示：「本公司珍惜與趙娟週攜手共度的兩年時光，衷心祝福她未來一切順利、好事相隨，也期盼未來若有機會，能再次合作。」

