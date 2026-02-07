在RISC-V架構戰場力求重返榮耀的老牌處理器架構商MIPS，近期動作頻頻。MIPS宣布將加速旗下針對邊緣AI (Edge AI) 設計的S8200 RISC-V NPU (神經網路處理器) 開發時程，目前已開始向關鍵客戶提供測試樣品。

MIPS加速RISC-V NPU S8200開發時程，整合Synopsys ARC IP轉型「實體AI」運算平台

與此同時，MIPS在母公司GlobalFoundries (格羅方德) 收購Synopsys的ARC處理器IP業務後，正式將ARC技術資產納入版圖。意味MIPS將從單純的CPU核心供應商，轉型為提供包含CPU、DSP、NPU與開發工具的完整「運算平台」解決方案，全力進攻「實體AI」 (Physical AI)應用市場。

S8200 NPU：為「實體AI」而生的邊緣運算核心

MIPS此次加速推出的S8200 NPU，是其「MIPS Atlas」產品線的最新成員。這款基於RISC-V架構的NPU，專為需要低延遲 (Low-latency) 與即時反應 (Real-time) 的場景設計，例如自駕車、工業機器人與嵌入式系統。

S8200 NPU的最大賣點，在於支援Transformer模型與代理AI (Agentic AI) 於邊緣端的執行應用，能處理更複雜的視覺與語言任務，而不必依賴雲端運算資源。MIPS強調「軟體優先」 (Software-First)的設計理念，讓開發者可以在晶片尚未生產前，就透過虛擬平台進行模型優化。

目前，航太與國防大廠洛克希德·馬丁 (Lockheed Martin) 旗下ForwardEdge ASIC已經率先選用S8200 NPU開發其關鍵任務自主平台。

雖然IP產品已經開始向客戶提供，但MIPS預計首款搭載S8200 NPU的實體晶片參考平台要等到2027年才會問世。

吃下Synopsys ARC IP，補足嵌入式與工具鏈拼圖

另一項重大戰略轉折，則是整合來自Synopsys的ARC處理器IP業務。這筆由母公司GlobalFoundries發動的收購案，將ARC的RISC-V (ARC-V)、CPU、DSP、NPU IP，以及廣受好評的MetaWare開發工具全數移交給MIPS。

這對MIPS來說，將是如虎添翼。過去MIPS在高效能運算 (HPC) 與車用領域有優勢，而ARC則在嵌入式 (Embedded)、穿戴裝置與超低功耗應用上擁有深厚的市佔與生態系。兩者結合後，MIPS將能提供從極低功耗感測器到高效能自駕車電腦的「端到端」解決方案，不再有明顯的產品線缺口。

GlobalFoundries的盤算：從晶圓廠變身「運算平台供應商」

MIPS現在作為GlobalFoundries的子公司，其戰略地位也隨之升級。透過掌握MIPS + ARC的核心IP，GlobalFoundries不再只是被動接單的晶圓代工廠，而是能向客戶提供「IP + 製造」的一條龍服務。這能降低客戶開發客製化晶片 (Custom Silicon) 的門檻，加速產品上市時間，這在AI晶片需求大爆發的現在，是極具吸引力的商業模式。

分析觀點

MIPS這家曾經與Arm、x86三分天下的傳奇架構，在經歷多次轉手與架構轉向 (從MIPS自有架構轉向RISC-V)後，現在似乎終於找到了明確的戰場——「實體AI」。

所謂實體AI，指的就是讓機器人、車輛等實體裝置具備「感知、思考、行動」的能力。這需要極高的即時性與安全性，這正是MIPS過去在車用與工業領域累積的強項。

而整合ARCIP則是一步高明的棋。RISC-V生態系目前最大的痛點之一就是碎片化與軟體工具鏈的不成熟。ARC帶來的MetaWare工具鏈相當成熟且受開發者信賴，預期能大幅補強MIPS在軟體生態上的短板。

面對Arm在邊緣運算的統治地位，以及SiFive、Andes等RISC-V原生強敵的競爭，MIPS選擇背靠GlobalFoundries的製造資源，並且透過併購快速擴充IP廣度，這條路徑雖然獨特，但也許是這家老牌處理器架構商在AI時代突圍的最佳機會。

S8200 NPU能否成功落地，以及ARC團隊融合後的綜效，將是未來兩年觀察MIPS是否重返一線IP廠的關鍵指標。

