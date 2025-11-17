Miss Ko葛仲珊霸氣回歸 新歌〈homerun全壘打〉MV開轟上線

cnews246251117a01

CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊本月以全新單曲〈homerun全壘打〉霸氣回歸，她發布的新歌片段在社群迅速吸引近百萬點擊，讓她驚訝表示「一夜之間收到上千封簡訊，不知道要怎麼回覆」。單曲MV也在今（17）日上架官方Youtube頻道，此外，葛仲珊確定年底將前往台東跨年，與阿妹及眾金曲得主一起嗨唱，跳進2026新的一年。

歌曲片段上線短短數小時，不只明星好友輪番留言，網友也狂刷：「饒舌界鄧麗君回來了！」、「皇后區的皇后沒有在跟你客氣！」。Miss Ko參與紅白明星公益棒球賽時，也現場演唱該首新曲，成功重燃全民棒球魂，連棒球啦啦隊女神都忍不住開跳，刷出一排全壘打舞蹈challenge影片，Miss Ko非常佩服大家的創意，還自嘲說：「自己已經老，拍個短片就愛睏」，笑稱自己可能沒多久後全壘打會變成全累倒。

廣告 廣告

新歌〈homerun全壘打〉大量運用中日英的諧音，並以「全壘打」棒球寓意正式宣告回歸樂壇。為了這次氣勢萬鈞的回歸， MV拍攝現場Miss Ko領軍舞者以嘻哈棒球舞登場，沒想到「全雷打級」雷雨也跟著Miss Ko一路狂下到凌晨四點，大雨豪不留情地灌進現場，跟著燃燒的球棒一起上演水火交織的畫面。

為了呈現歌曲氣勢，導演還特別調來一台巨型升降機，把Miss Ko升上三層樓高與空拍機對視拍攝，試圖捕捉葛仲珊炸燃嘻哈的震撼視角。鏡頭裡她霸氣穩坐后位，但實際上有懼高症的她苦笑說：「升降機一升上去我就腿軟了」不過為了這支回歸之作，她也打趣表示「不能認輸，一定要好好表現」。

Miss Ko 葛仲珊〈homerun全壘打〉MV 今（17）日開轟上線，強勢回歸早已在網路掀起一波熱力旋風。同時預告將登上台東跨年舞台，以滿滿嘻哈能量帶著大家「跳進2026」，把氣勢一路燃到新的一年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

Ozone宣布舉辦「浪漫主意」聖誕派對 化身銀白奇蹟人體聖誕樹送上節日驚喜

固定客發行新EP《All Money Back My Home》 以黑色幽默對抗現實

【文章轉載請註明出處】