Mister Donut「生系列」全新登場！爆餡「波波隆尼」2款新口味解鎖極致柔軟

Mister Donut再度引爆甜點圈話題！主打極致柔軟口感的「生系列」 1/20 正式亮相，這次的系列完美融合了擁有熟成質地的「生波堤」以及內餡紮實、質地濕潤的爆餡甜心「波波隆尼」，並更同步推出2款全新風味，透過精緻的素材搭配為喜愛甜甜圈的愛好者們呈獻更為細膩且具深度的人間美味～

延續甜甜圈專賣店一貫的研發精神，Mister Donut持續在口感與風味上探索新的可能性。從2023年推出以柔軟著稱的生波堤後，去年11月再推出波波隆尼，以圈體與內餡約1比1的比例，呈現近似生甜甜圈的濕潤口感，同時保留恰到好處的嚼勁。今年進一步整合兩大人氣品項，正式推出「生系列」，讓甜甜圈的口感表現更有層次。

其中上市後累積高討論度的波波隆尼這次迎來2款新口味，「咖啡歐蕾波波隆尼」以鬆軟微Q的圈體為基底，內餡同樣維持約1比1比例，填入帶有深焙香氣的微苦咖啡鮮奶油，外層再灑上醇厚可可粉，整體風味偏向成熟取向，尾韻乾淨不甜膩。「巧克脆脆波波隆尼」則鎖定巧克力愛好者，內餡選用帶有可可碎片的可可鮮奶油，外層同樣覆蓋可可粉，呈現濃郁而有層次的可可風味。

配合生系列上市，Mister Donut同步推出期間限定優惠活動。從1/20至2/1只要購買指定商品，就可享有買5送1、買6送2的優惠方案。新品與活動同步登場，也讓這波生系列話題在甜甜圈迷之間持續延燒。

