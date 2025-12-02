Mister Donut耶誕季來了！義式爆餡甜心首登場，8款聖誕造型甜甜圈點亮冬天

無論是粉嫩可愛的熊造型，還是如花圈般繽紛的波堤系列，整個櫥窗都彷彿變成耶誕市集，再一次替粉絲們點亮整個冬季。

亮點1

義式甜心「波波隆尼」系列首登場，蓬鬆圈體與爆漿內餡的相遇～Mister Donut繼生波堤熱賣後再度挑戰新口感，推出義大利風格靈感的「波波隆尼」。名稱源自Bomboloni，外觀渾圓、內餡飽滿，因此被暱稱為「小炸彈」。品牌以約1比1的圈體和內餡比例打造柔潤口感，蓬鬆圈體包住滑順餡料，咬開那一瞬間的綿密與香甜正是它吸引人之處。

覆盆莓波波隆尼

覆盆莓風味鮮明，微微的酸甜平衡整體層次，11月25日起於7-11門市Mister Donut專櫃同步販售，售價79元。

廣告 廣告

開心果波波隆尼

外層撒上細緻糖粉，搭上開心果卡士達內餡，每一口都帶著濃郁堅果香氣，11月25日起於7-11門市Mister Donut專櫃同步販售，售價79元。

好草莓熊太郎

粉嫩的熊造型圈體直接攻陷少女心，香甜草莓風味中夾著香滑草莓牛奶夾心，適合應景拍照。12月9日起於7-11門市Mister Donut專櫃同步販售，售價65元。

亮點2

可愛度爆表的節慶造型甜甜圈，耶誕動物們準備登場囉！「耶誕雪人」售價65元，以雲朵般柔軟的甜甜圈為底，糖霜點綴五官，再抹上一點棉花糖與可可線條，拼出可愛又應景的小雪人。12月9日起同步上市。

亮點3

波堤系列穿上節慶花圈，4款人氣新裝一次收藏！每一款都讓小編好想入手，甜點控絕對不能錯過。

耶誕可可波堤

經典Q彈波堤裹上濃郁可可沾醬，再撒上彩色糖果米與可可線條，亮點在於濃厚巧克力香氣，售價50元。

耶誕蘋果波堤

以蘋果風味可可沾醬打造冬季限定的酸甜香氣，再鋪上糖果米與線條裝飾，售價50元。

耶誕抹茶波堤圈

大人口味的抹茶圈體搭配濃郁抹茶可可沾醬，香氣厚實，帶一點冬季的溫暖調性，12月9日起上市，售價50元。

餅乾焦糖波堤圈

波堤覆蓋焦糖可可沾醬，點綴香脆餅乾碎片，甜香感更明顯，是視覺與口感都很亮眼的選擇，售價50元。

亮點4

夢幻棉花糖升級回歸，粉嫩草莓波堤冬季限定登場～「耶誕棉花糖波堤」售價50元，草莓波堤上堆滿柔軟棉花糖，粉色調的甜感瞬間提升，是最能營造冬季戀愛氣息的一款。

亮點5

3種味道一次擁有，節慶伴手首推「耶誕萌樂園」，耶誕萌樂園售價60元一盒、兩盒優惠109元，耶誕包裝十分可愛，一盒內含3款招牌波堤圈，包含草莓風味、蘋果風味、原味。搭配糖霜花條與彩色糖果米線條，是送禮自吃都剛剛好的節慶甜品。11月25日起在7-11門市和Mister Donut專櫃同步販售。

延伸閱讀：

【Threads上紅什麼】拉亞漢堡現炸「生甜甜圈」爆紅！甜點控公認必吃口味是這款

2025冬季限定甜點大戰開打！open it.、亞尼克、GODIVA...必吃清單，螞蟻人吃起來

【Threads上紅什麼】7-11聯名LOTUS蓮花脆餅！甜點系列完整清單一次看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026年菜推薦！農曆新年這樣吃超幸福，各國料理輕鬆帶回家圍爐

● 耶誕甜點打卡熱點！哈根達斯疊疊樂聖誕樹、遠東香格里拉《巧克力冒險工廠》夢幻登場