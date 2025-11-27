Mister Donut耶誕甜甜圈買6送2！義式甜心波波隆尼新登場

文／景點+ Rhoda整理報導

迎接美好聖誕，Mister Donut自11月25日起不僅推出應景的耶誕限定甜甜圈，也同步推出全新義式甜心「波波隆尼」！最適合用來傳達心意的「耶誕萌樂園」系列，也換上耶誕限定包裝，陪大家一起歡度佳節。此外，即日起至11月30日購買指定商品，還可享買5送1及買6送2優惠！

Mister Donut義式爆餡甜心「波波隆尼」新亮相！同步推出8款應景耶誕限定新品！（圖／Mister Donut，以下同）

繼生波堤推出廣受粉絲好評後，Mister Donut再推義式甜心「波波隆尼」，帶給粉絲甜甜圈的全新爆餡體驗！

「波波隆尼」開發概念來自義大利的義式甜甜圈Bomboloni，不僅外觀渾圓，還有豐富內餡，因此還有小炸彈的稱號。

覆盆莓波波隆尼與開心果波波隆尼。

Mister Donut 將這份來自歐洲的浪漫重新演繹，將圈體與餡料以約1比1的黃金比例打造，以蓬鬆且柔潤的圈體包裹著滿滿的滑順內餡，使鬆軟口感與絲滑內餡在口中慢慢引爆！

Mister Donut迎耶誕應景推出「耶誕雪人」及「好草莓熊太郎」造型甜甜圈伴粉絲們甜蜜過節，招牌波堤及波堤圈也分別裹上可可、蘋果可可、抹茶可可及焦糖可可沾醬，再以彩色糖果米、餅乾脆粒及可可線條點綴，化身如耶誕花圈般華麗的「耶誕可可波堤」、「耶誕蘋果波堤」、「耶誕抹茶波堤圈」及「餅乾焦糖波堤圈」四款甜甜圈，最後還有夢幻的「耶誕棉花糖波堤」以豐富的棉花糖舖滿粉嫩可口的草莓波堤，為浪漫的耶誕節氛圍增添幸福感！

好草莓熊太郎。

耶誕雪人。

甜蜜祝福就由「耶誕萌樂園」來傳遞！小小ㄧ盒同時擁有草莓、蘋果、優格三種風味的迷你甜甜圈，甜甜圈紙盒也擁有滿滿的耶誕氛圍感！

耶誕萌樂園，售價60元/盒，兩盒優惠價109元。

為迎接新品上市，Mister Donut同時推出限時優惠，即日起至11月30日期間購買指定商品，即可享買5送1及買6送2優惠，「耶誕萌樂園」也有兩入109元的甜甜價，讓Mister Donut伴粉絲們熱鬧過節！

【Info】

Mister Donut新品買5送1及買6送2

活動期間：2025/11/25(二)~2025/11/30(日)

活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。

注意事項：

1.指定商品為 覆盆莓波波隆尼、開心果波波隆尼、好草莓熊太郎、耶誕雪人、耶誕可可波堤、耶誕蘋果波堤、耶誕抹茶波堤圈、餅乾焦糖波堤圈、耶誕棉花糖波堤、耶誕萌樂園。

2.限贈價低品項，優惠不得併用；7-ELEVEN及Semeur門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。

限當場一次領取，甜甜圈每日新鮮製作，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限，售完為止。

